【本報訊】20歲男學生被指去年5月27日在旺角反國歌法中參與堵路，昨否認在公眾地方造成阻礙罪受審。警員供稱，事發時被告大叫：「手足！前面有狗呀！快啲丟啲垃圾出馬路，塞住啲黑警！」警員指被告大叫後，其他示威者「想」撿起地上物品。辯方指被告當時正在過馬路，「有狗呀」一語其實是身後的示威者所說；有關示威者想撿物品，也純粹是警員推測。

友人反駁：冇出過一句聲

警員10231鄧寶龍（譯音）供稱，當日有示威者在旺角一帶聚集，令車輛無法通行，而被告李澤楠身處山東街與花園街交界，並呼籲示威者用垃圾堵路「塞住啲黑警」，示威者見狀遂想撿起垃圾。

辯方質疑鄧純粹推測示威者「想」撿起物品；鄧不同意，稱「佢哋行緊去垃圾方向」，但同意被告遭制服時的現場片中，看不見路上有垃圾袋或雜物。辯方指出，案發時被告看見警方舉藍旗，遂嘗試遵從指示離開，從沒說過「前面有狗」；鄧不同意。

被告的友人羅軒龍（譯音）供稱，當日他偕被告、另一友人到旺角逛街，其間聽到西洋菜南街至山東街交界有人叫囂，被告稱看到警方舉藍旗，遂提議離開。

羅稱，當他們去到優才書院附近時，有五至六名黑衣人迎面跑來，他感到害怕，遂偕被告及友人掉頭離開，最終僅被告遭黑衣人制服。羅指，當日被告戴口罩，但從沒在馬路上叫口號，離開時更是「成個過程都冇出過一句聲」。案件押後至下月21日裁決。

案件編號：KCCC2965/20