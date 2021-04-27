政府昨宣佈重啟香港新加坡的旅遊氣泡，有關計劃專機將於5月26日正式啟用，參與的香港居民須完成接種兩劑疫苗最少14日後方可參加星港旅遊氣泡，但入境香港的新加坡旅客卻毋須有此要求。商務及經濟發展局局長邱騰華今早接受電台訪問時，重申接種疫苗的要求並非新加坡提出的要求，而是港府希望對市民有「額外保障」，否認是為疫苗「谷數」。他又說，日後與其他地方商討旅遊氣泡安排時，都會以本港居民接種疫苗作為起點。

邱騰華說，本港現時16歲或以上人士都可以打疫苗，而疫苗供應亦足夠，加上目前全球疫情仍然肆虐，本港市民出行時需要額外保障，因此港府主動提出接種疫苗才可以參與旅遊氣泡的要求。他指16歲以下或者身體狀況不容許接種疫苗的人士可獲豁免，但需要作出申報。

他指有關要求有科學根據，日後與其他地方商討航空旅遊氣泡時，亦會以本港居民接種疫苗作為起點，強調接種疫苗是保護自己，本港有條件做多一重工作，形容做法合適。

否認「谷數」

被問到會否與台灣建立旅遊氣泡，邱騰華僅表示，如果雙方有意願可以傾談，但手上的地區不包括台灣。

對於未有要求新加坡旅客入境香港需要接種疫苗，被指是「不平等條約」，邱騰華否認是為接種疫苗計劃「谷數」。他稱據了解大部份相關機組人員已完成疫苗接種，各個政府亦有方法保障自己的居民，包括檢測要求和採用專屬航班等。

有康復者則致電商台指，醫護建議他只接種一劑疫苗，關注能否參與旅遊氣泡。邱騰華稱不希望討論個別個案，呼籲對方諮詢醫生意見，如果健康情況不適合打針，亦有豁免的空間。

何栢良：兩地居民均應打齊兩針更穩妥

港大感染及傳染病中心總監何栢良則在商台節目說，打疫苗雖不是香港與新加坡要求的必須條件，新加坡旅客來港前可以不打針，但星港旅遊氣泡的安全水平高，但個人傾向兩地居民均應完成接種兩劑疫苗會更穩妥，又說「接種疫苗先行」是國際趨勢。

他又稱，計劃的「熔斷機制」聚焦源頭不明個案，過去兩個星期本港源頭不明個案有17宗，新加坡則有6宗，符合旅遊氣泡啟動條件，但新加坡外防輸入措施無本港嚴密，這段時間新加坡有350宗輸入病例，香港則有118宗，需要關注有多少變種病例進入當地社區。

何栢良表示，台灣疫情控制與內地差不多，近期主要是入境人士引發的零星或者群組感染，社區控制得很好，港府可與台灣商討氣泡安排，認為香港與越多地方建立氣泡越有利，以便恢復經濟活動。

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