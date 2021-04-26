美國警察配備隨身攝錄機，原意是為挽回公眾的信任。可惜事與願違，近日警方公開多條案發現場片段，反而成為了連場種族騷亂的導火線，警民關係跌至新低點。少數族裔已不再相信隨身攝錄有助防止種族歧視的空話。

黑人民權領袖麥克奈特說：「只要看看每日公開的影片，就知道我們要繼續抗爭……曾幾何時，我們會認為錄影會改變情況，可是到最後，這些片段純粹是展示了我們過去長期所受到的遭遇。」

白人襲警安然脫身

近日美國警察公開三條隨身攝錄片段，燃起了全國非裔的怒火，分別是明尼阿波利斯市黑人疑犯弗洛伊德遭白人警察喬文跪壓頸部後不治、布魯克林中心市白人女警波特真槍當電槍誤殺黑人青年萊特、芝加哥白人斯蒂爾曼警察槍殺已放下槍械的13歲墨西哥裔男童托萊多。

小販斯奎爾說：「我是黑人，經驗告訴我，警察並不專業，高層亦有問題，無論他們說甚麼好，也不是為了保護這個社區，或令民眾覺得安心，我自小已看清他們的本質。我不會相信政府甚麼改變的承諾，也不會相信這個制度和法庭。對我來說，問題是由上而下。」

也難怪美國少數族裔對警方極不信任，事關上周三有另一段片流出，沒有人被殺，卻令少數族裔憤憤不平，因為一名白人疑犯不但用鎚子襲警，更夾住一名警察在車門外駕車離開，可是現場其他警察竟然無開槍制止。麥克奈特質問：「他有沒有被槍擊？當然沒有，這段影片讓大家清楚看到，警察是充滿偏見。」

在警民關係瀕臨爆煲的明尼波利斯市，非裔居民哈勃：「我怕警察多過COVID-19，若駕車時遇上他們，我會擔心自己膚色成為對方開槍的原因，這個情況近年在明市越來越嚴重。」

法新社