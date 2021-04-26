繼早前出現「打錯針」事故後，有COVID-19疫苗接種中心被投訴出現混亂。有市民陪同親友昨早（26日）到屯門友愛體育館社區疫苗接種中心接種第一針「復必泰」疫苗，打針後1小時接到中心來電，指其疫苗接種紀錄出錯，事主駭然發現紀錄竟顯示她接種了科興疫苗，陷「打錯針」恐慌。事後折返中心，負責護士強調只是紀錄出錯，她並無「打錯針」，受訪者直言已「嚇親飽」，坦言因工作需要才接種疫苗，稱「死都唔打科興」。衞生署深夜承認紀錄出錯，有5名接種者受影響。

「怕溝針有問題 但而家只能信佢」

陳先生（化名）向《蘋果》透露，昨早陪同女親友到屯門友愛體育館社區疫苗接種中心接種「復必泰」疫苗，完成注射後離去，但1小時後突然接到中心電話，聲稱「搞錯針紙」。他才發現親友上的疫苗接種紀錄顯示她接種了「科興」疫苗而非預約的「復必泰」。他們遂隨即折返中心，中心的負責護士稱，事主並沒有「打錯針」，只是「員工登入時使用了錯誤的ID登入」，故列印出來的文件顯示為「科興」。

陳稱，他們在現場詢問了多次，獲對方再三確認並無「打錯針」，「但係都嚇親飽，其實最後都唔知有無打錯」。他稱，親友接種時已嘗試留意疫苗包裝，但無法分辨是否有接種錯的疫苗。他又稱，據中心職員言談間指，出錯的不止他們一個個案，而且該中心亦有位置接種科興疫苗，「不過佢話唔係響呢個位打」。最後事主獲發正確的接種紀錄後便離開。

陳先生坦言，昨早接種的人數不算多，「唔應該發生呢種錯誤」。他稱，自己和親友均是因工作需要和擔心日後無法接種「復必泰」疫苗，故決定接種，「死都唔打科興，唔想打啲廢同無用嘅嘢。」他直言擔心若打錯「科興」疫苗，「怕溝針會有問題，但而家只能相信佢」。

中心轉打復必泰約1周

翻查當局的疫苗預約資料，友愛體育館社區疫苗接種中心原本提供「科興」疫苗注射，至本月20日起則改為接種復必泰疫苗，不過，同時為少數已預約接種「科興」第2針的市民接種，並服務至本月30日，而場內劃分為兩個不同疫苗的接種區。

衞生署深夜回覆指，昨天接獲友愛體育館社區疫苗接種中心報告疫苗接種紀錄錯誤事件並已即時按既定程序作出調查。 根據有關醫療機構的報告，職員登入錯誤的電腦系統戶口，以致列印的疫苗接種紀錄名稱有誤。職員發現後已即時更正，並告知共5名受影響市民及收回錯誤的疫苗接種紀錄。署方強調有關市民所接種的疫苗為其所預約接種之疫苗，即復必泰疫苗。署方稱，友愛體育館的另一場地有提供接種科興疫苗，並由另一組不同的醫護人員提供接種服務，兩個場地的人流管理及疫苗處理均予以分開。 衞生署會繼續與疫苗接種中心醫療合作夥伴保持聯繫，並提醒各醫療機構提供符合指引的疫苗接種服務。

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