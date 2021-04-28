近年藉假結婚牟取居港權問題備受關注。惟審計署調查發現，截至去年底，負責把關的入境處，長期未完成處理2,237宗懷疑假結婚個案，當中167宗調查6至11年都未完成。其中一宗個案涉及一名本港男子與兩名內地女子假結婚及重婚，經內地部門轉介後逾6年，入境處仍未能向男疑犯訊問，後來男疑犯去世；而涉案兩名內地女子最終亦因證據不足，沒作檢控。

4年間拘捕4,623人

審計署今日發表第76號報告書，其中一部份檢視入境處處理假結婚個案。報告引述入境處指，有相當多內地居民在犯罪集團安排下，與港人假結婚以牟取單程證，或牟取雙程證的探親出境簽注，以延長留港時間，從而參與非法受僱或色情行業等違法活動。在2016年1月至2020年10月期間，入境處調查了2,547宗懷疑假結婚個案，拘捕4,623人，並成功檢控356人。

然而，審計署審查發現，截至去年12月，入境處專案小組有2,237宗未完結懷疑假結婚個案出現逾期情況，當中167宗調查了6年以至11年，佔7.5%，調查4年以上至6年亦有122宗，佔5.4%。

五度家訪男疑犯不果 3次訊問未出席

審計署審查其中一宗懷疑假結婚個案，發現入境處專案小組的追查行動非完全有效。2012年11月，內地當局轉介一宗懷疑假結婚及重婚的個案予本港入境處，涉案一名香港男子先後與兩名內地女子結婚，其後專案小組五度家訪涉案男子但不果，雖曾經3次成功以電話聯絡該男子及並要求出席訊問，對方2次都「甩底」，另1次則拒絕出席。

直至2019年初，入境處更新個案狀況時才發現涉案男子已於本港醫院去世。至於涉案的兩名內地女子，其後持雙程證來港被截獲，但經訊問後，因證據不足，入境處最終決定不提出檢控。審計署認為，入境處應審視相關個案及吸取經驗，日後加強措施追查假結婚疑犯的下落，並須加強監督查核實地調查工作。

僅突擊核查18宗個案

此外，根據入境處的監督查核指引，助理首席入境事務主任每星期須突擊核查2宗隨機抽選個案，包括毋須跟進和中止調查的個案。但審計署留意到，2019年只有18宗個案被抽選進行突擊核查，平均每周只0.34宗，其中6宗個案在獲准毋須跟進或中止調查後3至100個月，專案小組才把案件檔案送交中央行政組，以供更新系統紀錄。

入境處在審計報告回應時指，會評估所需人手及採取適當措施，加快處理積壓個案及加強查核懷疑假結婚個案，並會吸取經驗，改善日後調查懷疑假結婚個案的工作。

處方其後表示，非常關注假結婚問題，於2006年已成立專案小組從不同途徑搜集情報重點打擊。如發現懷疑假結婚，該處會即時深入調查涉嫌假結婚人士及有關中介人，並從不同渠道搜集證據及環境證供，更會把有關人士的資料存入電腦系統內，當他們使用入境處服務時，即可將其截獲，或取得其最新聯繫方法，以便跟進調查。如有足夠證據，處方會檢控有關人士。

入境處又指，由2016年至2021年3月底，共揭發2,635宗懷疑假結婚，當中4,957名涉案的香港居民及非香港居民被拘捕。而過去涉及假結婚案件而被成功檢控的人，絕大部份被判監，刑期由4至24個月不等，涉及集團主腦的個案更達48個月。

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