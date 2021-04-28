四名大專生被指前年11月在中文大學二號橋一帶參與暴動，案件續審。辯方今繼續盤問拘捕涉案中大女生的警員，指女生只因離警員最近才會被制服。惟警員不同意，稱女生正在逃跑且身處暴動核心位置，衣著也惹人懷疑。而向女生施行警誡的女警在盤問下稱，女生於會面期間曾透露當天到中大交功課，但對於女生被拘留期間要求取回iPad以便趕功課一事則沒有印象。

當天追捕第四被告鄧希雯的警員2920陳振盛，今早繼續接受辯方盤問，供稱制服第四被告之處只有少量催淚煙。惟辯方質疑該處其實有大量催淚煙，陳不同意。

盤問下陳又稱，追捕示威者期間一度被人從後打背部一下，但他只是「窒一窒步，跟住繼續追」，而且他身後仍有同袍跟上，故此沒有追捕施襲者。陳同意辯方所指，他事後沒有在書面供詞內提及此事，但曾在記事冊上提及。至於辯方質疑他在庭上未能詳細交代此事，陳只稱當時集中留意其他人，故此「描述唔到咁多」。

陳補充謂，遇襲後看見示威者逃跑，其中有人手持「伸縮警棍」，另有人拿著狀似標槍的物件，陳見狀遂以警棍驅散。陳亦稱，那時他打算制服手持伸縮棍的人，但不成功，約5秒後看見第四被告正在逃跑。由於第四被告離陳較近，陳於是將她制服。

辯方質疑第四被告當時離陳最近，陳才因而將她制服。陳不同意辯方所說，強調第四被吿當時正在逃跑，並身處暴動核心位置，而她的衣著和佩戴豬嘴等特徵也惹人生疑。

案發時隸屬總部應變大隊刑事應變小組、現駐守毒品調查科聯合財富情報組的女偵緝警員17057周曉蕙供稱，當天下午協助同袍陳振盛處理第四被告，並接收相關證物。周接受盤問時稱，看管第四被告期間得悉她是中大學生。至於知否第四被告的背囊內有私人物品，周稱當時沒有搜查，因為背囊已被陳撿取，只稱印象中第四被告的背囊內有私人物品，惟她並無記錄。

辯方又指，第四被告的私人物品包括一件衞衣，而她在警署一度表示覺得凍，獲周安排穿回該件衞衣。周對此亦表示沒有印象。

辯方指出，第四被告拘留期間曾表示當天打算返回中大。周則稱第四被告接受警誡會面期間，提及在中大出現是因為當天要交功課。辯方再指，第四被告一度要求取回iPad，以便做功課；周對此再謂沒印象。

控罪指被告中大學生陳起行（22歲）、理大學生李俊皓（25歲）、專業教育學院學生張俊浩（19歲）及中大學生鄧希雯（24歲）於2019年11月12日在中大二號橋及環迴東路一帶和他人參與暴動。陳、張及鄧各被控在非法集結中蒙面，張另被控管有雷射筆。聆訊繼續。

【案件編號：DCCC362/20】

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