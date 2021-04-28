政府早年提出「彩雲道及佐敦谷毗鄰的發展計劃」，於2001年動工，並於2001至2007年間批出3份推展工程合約。審計報告揭發，土木工程拓展署在3份工程合約均有不足，當中一份合約與承建商出現爭議，最終政府須向承建商中國建築支付3,200萬元和解；亦有合約發出的工程更改致超支兩至三倍。而3份合約均有超支，合共涉款3.8億，其中一份合約超支達3.6億元。

未準確勘測地質致預算增2.3億

截至2020年10月，政府用於3項合約工程計劃的開支為20.574億元。出現最多問題的合約A，即彩雲道及佐敦谷地盤平整及基礎設施工程，主要涉及以爆破方法挖掘和平整工程，承建商為中國建築工程（中建）。2001年政府批出合約13.38億元，最終2019年開支結算為17.019億元，超支3.6億元（約27%）。

當中土木工程拓建署與中國建築出現合約爭議，中建因處理棄置物料，以及施工材料估值問題於2014年提出申索，而政府亦因中建運送材料和質量問題向其提出反申索。最後雙方經過多輪談判後於2018年達成共識，在建基於不承認任何法律責任的前提下，政府向中建支付3,200萬元，以解決合約的所有爭議和所有仲裁。

署方指出，與中建的合約除了出現合約仲裁外，亦曾因土木工程拓展署未有準確勘測工地地質狀況，導致預算增加2.3億元。另外亦曾因中建於2003年進行爆破活動時，發生2宗飛石事件，分別造成住宅損毀、途人受傷及汽車財物受損。事件引致2007年修定爆破活動管制，審計署指明土木工程拓展署需要繼續致力確保爆破活動的管制規定。

曾發工程更改令 費用高出估算280%至327%

至於合約B和合約C，分別為彩雲道及佐敦谷發展計劃的餘下基建工程的第一期與第二期。第一期合約由前田建設工業株式會社負責，涉及建造2條高架連接路和1條行人天橋，工程超支650萬元（約5%）；第二期則由惠保建築有限公司負責，主要涉及建造2條行人天橋，最終超支1,380萬元（約15%）。

審計報告指出，合約B和C都曾發出工程更改令，而合約C的更改令更超支逾倍。其中合約B須就2份更改令進行130萬元的更改工程；而合約C則發出3份更改令，更改令的實際費用更高出工程估算費用280%至327%不等。

合約C亦出現建築工料清單遺漏施工材料項目問題，原本工程圖則指工程需用到兩個等級的鋼材，惟合約C的建築工料清單只包括一個鋼材等級的項目，最終土木工程拓展署須向承建商支付120萬元。

促土木署嚴格核實合約

審計署建議，土木工程拓展署須嚴格核實合約文件，亦須在設計階段進行詳盡的工地勘測，並要在可行範圍下提升估算工程更改令費用的準確度。

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