習近平到海南島主持攻擊艦「海南艦」、核彈驅逐艦「大連艦」和核潛艇「長征18號」齊齊入列儀式。船堅炮利、軍容鼎盛,以震懾南海鄰國的訊息清楚不過。與此同時,趙婷憑《浪跡天地》奪得奧斯卡最佳導演獎,為華裔女導演開創先河。有關當局可屏蔽奧斯卡頒獎儀式,以致絕大部份國人無從分享此「華人之光」的喜悅。上海有趙婷的大學校友試圖透過虛擬私人網絡(VPN)「偷窺」亦遭阻撓。威武強國何以不許趙婷的殊榮見光?

玻璃心受創 屏蔽趙婷奪獎

在奪得奧斯卡獎之先,《浪跡天地》已在3月初為趙婷贏來「金球獎」。當時其繼母、喜劇演員宋丹丹這樣形容趙婷的成就如何不凡:「一個不懂英文的中國女孩,16歲才出國求學,選擇了一條我們從不看好但也只能尊重的道路。今天在人家的主場拼人家的強項,取得了這樣的認可,創造了這樣的紀錄,你是我們家裏的傳奇,相信你的故事也會激動無數中國的孩子們。」一個多月後趙婷贏來更大的榮譽,「激動無數中國的孩子」的良好願望卻落空了。要槍有槍、要炮有炮的強國對讓全球華人引以為榮的娛樂新聞何以如斯怕得要死?

無他,趙婷說了真話。八年前她跟紐約的《Filmmaker》雜誌描述其童年中國「遍地謊言,令人感到無從掙脫」(There are lies everywhere. You felt like you were never going to be able to get out.)。去年,掙脫謊言之國的趙婷跟澳洲的傳媒說她「現今以美國為家」(the U.S. is now my country)。趙婷的非凡成就顯然不足以彌補她說真話給強國玻璃心帶來的重創。

強國能屏蔽趙婷「在人家的主場拼人家的強項」接連贏得的殊榮,卻屏蔽不了四大國有資產管理公司之首的華融遭港交所停牌,其境外債券價格插水的新聞。落得如斯境地皆因華融未能按規矩如期公佈業績。華融是財政部屬下的央企而非一般的資產管理公司。如期公佈業績般的基本動作亦應付不來,這門央企到底是個怎麼樣的爛攤子,不必細表。

這門央企爛到這個地步並不出奇。其前第一把手賴小民剛被處以極刑。其罪名是貪污腐敗——家中搜出三噸現鈔,其他金銀珠寶名畫古董贓物不刻盡錄!共產黨渲染國民黨蔣宋孔陳四大家族貪腐亡國,跟賴小民比他們恐怕亦需自認敝鄉。爆出華融此醜聞是習近平厲行打貪差不多十年後的事。此又不禁令人要問,所謂打貪到底又是甚麽的一回事。

打貪六十三年 越打越腐敗

倘若對此尚有絲毫懷疑,新華社新近的報道不給大家留下任何想像空間。眾所周知,中央紀律委員會乃國家副主席王岐山掛帥印打貪的衙門。新華社指其中央巡視組原副組長董宏喪失道路、理論、制度、文化「四大自信」,大搞迷信活動,收受禮品禮金;縱容、默許親屬及身邊工作人員利用其職務影響牟利;收受巨額財物。董宏本月初落網、被開除黨籍;不知會否落得賴小民的收場。專責打貪的大員而腐敗墮落至此,這樣打貪又能打出甚麽個樣?

無巧不成書。就在新華社發佈董宏落網的新聞之際,國務院4月26日召開第四次廉政工作會議。不知道是針對賴小民還是別的,總理李克強強調加強廉政是做好經濟社會發展工作的重要保障。要深挖嚴查金融風險背後的腐敗問題。要深化「簡政放權、放管結合、優化服務」的所謂「放管服」改革,以進一步鏟除滋生腐敗土壤。

黨有黨打貪,國務院有國務院打貪,企業有企業打貪,打貪何時了?事實是自中共立國以來即無時無刻不在打貪。打了整整六十三年,腐敗的土壤反而越利益肥沃,越打貪污腐敗的案情越嚴重。何以故?趙婷一語道破:「遍地謊言」,有以致之。極權的本質固然不許人民亂說亂動,更須不斷假大空以鞏固政權。恰正如此,儘管趙婷說的真話人盡皆知亦須屏蔽。「遍地謊言」、冇膽面對真話、而腐敗透頂的國家果能強盛?不可能的。

古立

周一至周六刊出