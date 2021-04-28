育有兩名子女的37歲婦人，不滿7歲兒子食飯慢，逼丈夫打仔，否則威脅會用熱水淋仔，最終熱水濺到兒子，還揶揄「屋企而家有個鍾無艷」。兩日後她與丈夫為錢爭執，開啟電話視像向丈夫直播用熱水向10歲女兒照頭淋的情景，並追逐兒子淋潑熱水，導致一對子女被燙傷。婦人早前認罪，並向心理學家又解釋幾次斟熱水是為向兒子展示何謂熱水、阻止子女嘈吵，以及與丈夫吵架後飲水冷靜等，惟說法未被法官所接納。法官需時考慮求情，押後至下月4日判刑，被告繼續還柙。

37歲女被告承認普通襲擊、蓄意導致他人身體受嚴重傷害及蓄意而企圖導致他人身體受嚴重傷害三罪。案中兩姊弟分別為案發時7歲的男童X和10歲的女童Y。案發於去年2月10日至14日，被告一對子女事後驗送，X背部有20厘米乘20厘米二級燙傷，而Y的頭皮亦有燙傷。控方今早呈交兩童傷勢的新近照片與創傷報告，其中男童傷勢大致無礙，但背部留疤。

子女分別過度活躍與讀寫障礙 丈夫則猶如長不大的孩子

辯方求情時形容被告人生坎坷，中學時長時間受到欺凌，對她影響很大，性格變得內向，有問題也不敢向人傾訴，害怕結交朋友。她認識現時丈夫後，又未能取悅男家雙親；即使後來懷孕結婚，男家親友包括父母也沒有出席婚宴。丈夫收入微薄，經濟結据，她每日僅可用100元維持全家使費，令她大感壓力。除了買給子女的新衣外，自己已有數年沒有買衣服。

另外，被告的長女有讀寫障礙，幼子則有過度活躍和自閉問題，超級活躍，需要特別照顧。被告每天是家中第一個起床，操持家務，教子女功課，同時要兼顧和安排丈夫翌日的工作。

她形容丈夫就像長不大的孩子，自己則猶如母親一樣照顧丈夫。以自僱身份任職司機的丈夫不愛工作，被告透過電話和互聯網為丈夫接單，惟丈夫總是以諸多藉口推辭，寧願留在家中打機或睡覺。精神科報告透露，丈夫指被告愛家庭和子女，家庭內外的事務都打理得井井有條。

女兒撰信求情：冇咗媽咪，我啲成績退步晒

大狀進一步稱，被告對前事感到後悔，認罪是要免卻子女出庭作供。其夫撰寫的求情信亦指子女已原諒母親。女兒也寫信為母親求情，「而家冇咗媽咪，我啲成績退步晒，老師話我嘅成績由band 1退步變成band 2，我想媽咪返嚟教我」。案發後成為兩童監護人的姑婆亦指，在照顧兩童後才感受到被告之前的壓力。

大狀又指，女兒升中、家庭經濟以及丈夫的問題，成為「壓倒駱駝的一根稻草」，被告最終因而犯案。雖然心理報告指被告重犯機會屬中等，惟同時指被告接受治療及獲得家人支持可助緩解問題。辯方指被告已得到教訓，與子女分開超過一年，十分掛念對方。而被告丈夫事發後已變得成熟，知道家庭和諧的重要性。

惟法官勞潔儀指首次案發時被告丈夫在場，也沒能阻止子女受虐。大狀回應指，丈夫已知問題所在，會盡力重建家庭，希望法庭考慮到母親對小孩的健康成長有重要作用，可作輕判。

幼子嫌水太熱拒喝 被告自言斟水只為展示何謂熱水

勞官主動提到，被告向心理學家講述的事發經過，呈現與承認事實不同的版本。被告向心理學家稱首次案發時，兒子食飯太慢，被告多番催促；及後幼子嫌已攤涼的水仍太熱，拒絕喝下，被告因而被觸怒，跑到廚房斟來熱水，向兒子展示何謂熱水。另一次則因被告與丈夫爭執，遂自己倒水飲，讓自己冷靜；未幾子女嘈吵，再次激怒被告，她為令子女安靜下來，才再次斟熱水潑向子女。

勞官逐一反駁辯方說法，認為其解釋不可能亦不可信。她指不可能用斟熱水的方法，向一個小孩展示何謂熱水，亦不會有人會以飲80度熱水來冷靜心情，更不相信有人被淋滾水後會安靜。而且兩小孩在父母吵架時正在看電視，不會造成吵鬧；而兩童甫聽到被告斟水，便即跑進房中躱在櫈下。

【案件編號：DCCC772/20】

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