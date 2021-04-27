【本報訊】政府昨公佈批准本地旅行團復辦，持牌旅行社可向旅遊業議會登記出團，但安排須以「疫苗氣泡」作為基礎，負責帶團的旅行社員工須至少接種第一劑疫苗，整團連同員工在內人數不得多於30人。有業界代表歡迎安排，預料最快下月初可正式復辦。

政府公佈有條件放寬本地旅行團限制，由持牌旅行社舉辦、並已獲香港旅遊業議會登記的本地旅行團，每團人數連同前線工作人員在內不多於30人，前提是有關工作員工必須已完成接種第一劑疫苗。若前線員工因健康理由而未能接種疫苗，須使用指定表格向旅行社申報有關情況並提交醫生證明書，並在帶團前七天內進行一次鼻腔和咽喉合併拭子樣本核酸檢測。團友方面，須在登上交通工具和進入景點及食肆時掃描安心出行二維碼。

旅遊業議會主席黃俊達對安排表示歡迎，認為員工只須接種一劑疫苗門檻較低，方便業界物色人手。由於須待政府提供文件以落實登記安排，加上成團需時，預料最快下月初可正式復辦。不過，他說本地遊只屬旅行社業務的一小部份，業界離復蘇仍須花上以年計的時間，期望政府可與更多國家建立旅遊氣泡，為業界提供更多工作機會。

邱騰華：未與台洽建旅遊氣泡

至於旅遊氣泡，雖然台灣防控疫情表現遠勝香港，但商經局局長邱騰華昨在商台節目上透露，暫未有和台灣商討建立旅遊氣泡，而澳洲及新西蘭近期建立雙邊氣泡安排，港府會向他們分享與新加坡的經驗，如有意願將再作討論。

對於有聲音質疑港人赴星須完成接種兩劑疫苗至少14日，但新加坡旅客來港卻無此要求是不平等條約，邱騰華辯稱，規定是港府希望市民有額外保障，並非為疫苗「谷數」，日後與其他國家商討類似安排時，亦會以本港居民接種疫苗作為前提。