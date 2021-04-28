「疫苗氣泡」明日（29日）實施，業界為了生計盡最後努力，港九麻雀商會主席高建鑾表示，疫情下業界已三度停業，歷時8個月，今次為了再做生意，7成員工已接種疫苗，希望未來3個月生意額逐步恢復至疫情前水平。至於食肆的放寬安排相對複雜及繁複，譽宴酒樓早前要求全體員工都要打針，否則停工，集團主席張家豪稱，僅7成員工打最少1針，尚未符合「D類」食肆要求，明天起暫只做「B類」及「C類」安排，即每枱最多4至6人、堂食延至午夜12時，相信已有助增加1成生意額。

港九麻雀商會主席高建鑾稱，業界在疫情下經歷過3次停業，合共近8個月，今次「再度」復工已相當欣喜。他稱，同業願意接種疫苗及跟足政府抗疫措施，如使用「安心出行」應用程式、禁止客人在麻雀館內飲食等，希望未來3個月生意額逐步回升。

濠江麻雀娛樂公司負責人黎敏華亦稱，過去3次停業，很多同業面臨結業危機，但仍不捨得放棄，寧願白交租也願死守。其位於灣仔的分店也在去年裝修後一直停業，白交多個月租金，希望復業後可以多做生意。

譽宴7成員工打針可獲千元津貼

食肆方面，員工與顧客各自接種多少針疫苗，直接影響每枱人數及堂食時間。譽宴集團早前要求所有員工都要打針，肯打針者獲發1,000元津貼，不打針者會被停工。集團主席張家豪今指，7成員工已打最少1針，其餘3成人有醫生紙證明不適宜打針，故沒人會被停工。但他稱，距離員工打完2針再隔14日尚有一段時間，料最快下月中才能符合「D類」食肆資格，可以安排8人一枱及入座率75%。他又預料，即使符合要求，也未必接到100人宴會的生意，因為出席者均須接種疫苗，新人或難以啟齒。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）