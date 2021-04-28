前年12月民陣舉行「國際人權日」遊行活動前夕，警方於多區檢獲爆炸品及手槍等物件，並指控旺角手機維修店「3C維修工作室」東主賴振邦等人串謀謀害警員，事後拘控多人。警方日前再落案起訴另一名24歲涉案男子，指他串謀賴振邦及其餘9人惡意傷害警務人員，被控一項串謀蓄意傷人罪。案件今於東區裁判法院提堂，並押後至6月7日，以便進行轉介至高等法院處理的程序，被告須還柙候訊。

被告許湛榮（24歲）報稱任物業管理助理，被控一項串謀蓄意傷人罪。他被指於2019年12月8日在香港與黃振強、吳智鴻、張俊富、張銘裕、嚴文謙、蘇緯軒、彭軍壕、蔡凱明、李家田、賴振邦及其他身份不詳的人，串謀非法及惡意傷害香港警務人員，意圖使香港警務人員身體受到嚴重傷害。

控方要求押後案件，以便處理案件轉介至高等法院的文件，同時反對被告保釋。主任裁判官羅德泉將案件押後至6月7日，屆時將於東區法院處理交付高院程序，並拒絕讓被告保釋。

【案件編號：ESCC885/21】

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