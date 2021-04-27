【香港民研】

【本報訊】香港民意研究所公佈特首林鄭月娥（圖）和政府民望的最新民調，39%受訪者給予林鄭月娥0分，受訪者對林鄭的支持度跌至18%，是今年2月以來新低。民研指即使部份項目有微升，但林鄭和政府所有表現的評分仍是十分之低。

民研上周一至四訪問約1,000人。林鄭民望方面，其最新評分為32分，較月初上升1.3分，但支持率只有18%，不但較月初下跌兩個百分點，更創2月以來新低，反對林鄭繼續出任特首的比率高達68%，與月初沒變動，林鄭的支持率淨值高達負50個百分點。

59%受訪者不滿政府

市民對特區政府的滿意率下跌至19%，較上月初下跌兩個百分點，不滿意率高達59%，較月初下跌三個百分點，滿意率淨值為負40個百分點。不信任政府的程度高達52%，信任的只有32%。

五項政策範疇的滿意率淨值全是負數，即不滿者遠高於滿意者。「改善民生」表現最差，只有負46個百分點，較半年前下挫六個百分點，「推行民主步伐」的滿意率淨值只有負38個百分點，微升一個百分點。

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華認為，即使今次部份數據有輕微改善，但所有表現的數據和評分也是低水、負數。他認為作為一個負責任的政府，對於民望長期如此低落，即使推出不同措施也未有扭轉民意，政府應該向公眾作負責任的回應。