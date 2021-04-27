【本報訊】彭博研究報告指，香港2021年將有約1.31萬至1.63萬個家庭通過BNO移居英國。教育局數據顯示，2020/21學年與上一學年比較，全港已流失至少1.9萬名學生。有校長表示，留意到今年退學人數比以往多，暫時未估計到是否已達高峯，惟估計澳紐通關後或有另一波移民潮，勢影響學校運作，籲當局全面審視學生離開情況，計算資助額時提供彈性。

名校招插班生 國際校債券劈價

據教育局提供數字統計，撇除沒有可比較數據的小一和中一級，2020/21學年與上學年同一批學生比較，學生人數則由592,275人減至572,896人，減少19,379人，流失率達3.27%。

以傳統名校拔萃女書院為例，上學期至3月底已有29人退學，並已取錄約十多名插班生填補空缺。多間名校早前亦宣佈招收2021/22學年插班生，包括拔萃男書院附屬小學、港大同學會小學、香港培正小學等。

若單計國際及私立學校，流失情況更為嚴重，由70,909人減少5,285人至65,624人，流失率達7.45%。本報早前發現各名牌國際學校的債券價格暴跌，漢基國際學校二手債券由市價1,200萬元，劈價近六成至500萬元；弘立書院債券價格亦由高峯期約800萬元，回落至480萬元，跌價約四成。

直資學校議會主席陳狄安表示，難以估計退學潮是否已達高峯，惟相信部份家庭以BNO移英，或將反映在2021/22學年學生人數上，加上移民或升學目的地澳紐仍未通關，通關後會否有另一波移民退學潮仍是未知數。

陳狄安指，由於直資學校以學生人數計算資助額，退學潮或多或少會影響到學校運作，認為政府應全面審視學生離開情況，考慮移民潮會否是短暫、已移民家庭會否回流等因素，考慮學校是否需要維持現有學額供應，並作全面計劃和配套，如在計算學校資助額上提供彈性等。