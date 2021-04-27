【中大二橋案】

【本報訊】四名大專生被指前年11月12日在中大二號橋一帶參與暴動案昨續審。處理案中第三被告物品的警員昨接受辯方盤問，其間看過警方在案中撿取的另一支雷射筆照片後，同意相中筆和日前在庭上查看的雷射筆外觀相似，承認不肯定日前所看的那支是否在案發當天撿取。辯方質疑警員在庭上作供時獲控方展示證物查看，才會傾向相信有關物品屬於第三被告，警員坦言：「可以咁講。」

偵緝警員12419劉子聰早前供稱，當天撿取第三被告張俊浩（19歲）的物品作證物，昨在辯方盤問下稱，首次搜查張的背囊時找不到雷射筆，第二次搜袋時「將背囊裏面所有嘢倒出嚟」，才在最大的一格內找到，他沒記錄雷射筆的尺寸和直徑等資料。辯方質疑劉對涉案雷射筆印象模糊，劉答稱：「黑色囉，我淨係記得。」

劉又稱，在背囊內另找到毛巾和紙巾等物，但這些與案無關故沒撿取。辯方隨即要求劉翻閱警方相簿，指其中一張相片顯示一包紙巾。劉看過相片後，略為語帶震驚地稱：「欸，係。」他聲稱不知那包紙巾最終有否被撿取。

否認見同袍毆女生故制止

警員2920陳振盛則稱，追捕女被告鄧希雯（24歲）期間一度被她「揈」開手和掙扎，致雙雙倒地。辯方盤問指，鄧當時在行人路背靠欄杆、猶如瑟縮一旁般站立，她準備轉身離去時遭陳捉住。陳稱沒印象鄧曾瑟縮，亦不同意鄧是在準備離開時被制服。

辯方又指，鄧遭制服在地後被另一警員用警棍毆打，陳基於鄧已沒反抗為由出言制止。陳同樣表示不同意。聆訊今續。

案件編號：DCCC362/20