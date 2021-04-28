近年越來越多準新人使用婚姻監禮人服務，但在簽紙前，最好小心睇清楚。審計署發表最新報告，發現入境處已獲委任婚姻監禮人名單中，有34人並非持執業證書的律師或公證人，部份人過去5年也沒提供任何證婚服務。署方認為，入境處需要採取措施確保婚姻監禮人名單上的人士均符合《婚姻條例》所述的資格條件。

使用婚姻監禮人比例增至逾50%

政府在2006年引入婚姻監禮人計劃，為準新人提供更多選擇，包括婚禮地點、舉行時間和主題等。計劃推出後，使用婚姻監禮人服務舉行婚禮的比例由2006年5月佔3%，增至近年逾50%。根據《婚姻條例》，婚姻監禮人必須是持執業證書的律師或公證人，並完成登記官所指明的培訓，如結婚涉及的程序、識別身份證明文件真偽等。

然而，審計署發表最新第76號報告書顯示，經比較入境處已獲委任婚姻監禮人名單，以及香港律師會和香港國際公證人協會持執業證書的會員名單，發現入境處名單上有34人並非持執業證書的律師或公證人。

審計署亦分析了入境處名單上的1,756名婚姻監禮人提供的證婚服務次數，結果發現有291人並不活躍，在2016年1月至2020年10月約5年期間沒有提供任何證婚服務，佔整體17%；有55%人證婚次數則介乎1至10次。

審計署倡邀不活躍婚姻監禮人再參加課程

根據《婚姻條例》，已獲委任的婚姻監禮人如不再符合《婚姻條例》訂明的任何條件，須於14天內以書面通知登記官。按照入境處的現行做法，婚姻監禮人名單每次更新後，均會轉交香港律師會和香港國際公證人協會，通常每年4至5次；若香港律師會和香港國際公證人協會任何會員的執業資格有變，不再符合擔任婚姻監禮人的資格條件，該兩個團體亦會通知入境處。

審計署認為，入境處需要採取措施確保婚姻監禮人名單上人士均符合《婚姻條例》所述的資格條件，並考慮在接獲不活躍的婚姻監禮人的委任續期申請時，要求他們出席複修課程。入境處整體上同意審計劃的建議，會探討定期比對婚姻監禮人名單與香港律師會和香港國際公證人協會持有效執業證書律師和公證人名單的可行性，並會考慮分階段邀請不活躍的婚姻監禮人自願參加複修課程。

入境處：婚姻有效性不受影響

審計報告揭發有34名婚姻監禮人並非持執業證書的律師或公證人，若公眾由這些監禮人證婚，婚姻是否仍然有效？入境處晚上回覆指，根據《婚姻條例》第5F條，婚姻的有效性不會因婚姻監禮人的資格變更而受影響。該處重申，根據《婚姻條例》第5H(2)條，若婚姻監禮人不再符合訂明條件，須在14天內以書面通知婚姻登記官。任何婚姻監禮人無合理辯解而違反第5H(2)條，即屬違法，可被罰款一萬元。

為更完善婚姻監禮人計劃，入境處稱會加強與香港律師會和香港國際公證人協會溝通，並定期檢視獲委任的婚姻監禮人的專業資格，以確保獲委任的婚姻監禮人在整段委任期內皆合符相關法例要求。

根據入境處網站名單，截至今年4月21日，有逾2,200名獲委任婚姻監禮人，當中包括前行政會議非官守成員夏佳理、保險業監管局主席兼胡百全律師事務合夥人鄭慕智、前立法會議員鄭家富及涂謹申等。

倡增周六婚禮名額

此外，審計署亦審視入境處5間婚姻登記處的使用率，發現星期一至五的使用率均低於星期六的使用率，當中只有大會堂婚姻登記處在周六上午和下午均提供服務。署方建議考慮在佳節和吉日的星期六，增加紅棉路婚姻登記處、尖沙咀婚姻登記處、沙田婚姻登記處及屯門婚姻登記處的婚禮名額，入境處表示會探討。

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