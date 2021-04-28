政府計劃派$5,000電子消費券予年滿18歲的香港永久性居民及新來港人士，預計暑假開始接受登記，但會在資格準則中新加入在港居住的要求，正與入境處研究細節；又會與營辦商探討防止利用消費券作非本地消費的方法。

財經事務及庫務局向立法會提交文件指，相信社會普遍認為已有一段長時間不在香港居住的人士不應受惠於消費券計劃，因此會在資格準則中加入有關要求，但就未有提及具體年期限制，去年或本年離港的市民，是否可收取，有待當局公佈。

文件表示，政府將會設中央登記系統，合資格人士須提供姓名、身份證或豁免登記證明書號碼及簽發日期、可收取短訊的本地流動電話號碼，並選擇收取消費券的儲值支付工具及其賬號。每人只可以登記一次，同一身份證號碼或賬號不能重複登記；計劃亦會接受書面表格，目標今年暑假開始接受登記。

早前已公佈的四間儲值支付工具營辦商包括支付寶香港、八達通、Tap & Go「拍住賞」及 WeChat Pay HK。政府重申，消費券的適用範圍會涵蓋本地實體及網上店舖的零售、餐飲及服務等消費，但不可以兌現，也不適用於繳付政府及公營機構的收費、公共交通、購買金融產品、海外消費、個人對個人轉賬等。政府正與營辦商探討可行方法，防止利用消費券作非本地消費。

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