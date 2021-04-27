【本報訊】中聯辦和親中傳媒近日圍攻大律師公會主席夏博義，點名批評夏博義為「反華政客」，更劍指大律師公會，「奉勸勿走上不歸路」，特首林鄭月娥昨早被問到特區政府會否對夏博義採取任何行動時，雖說暫時不會干預大律師公會事務，但警告只要大律師公會沒有根據香港法律行事，「政府就要採取行動。」

中聯辦日前發文批評大律師公會主席夏博義，指斥夏博義借法院判決散播歪曲言論，為暴力者開脫，形容夏博義是「喪失職業操守的外國政客」，稱如果大律師公會繼續被這種人把持，只會作繭自縛，走上不歸路。

特首林鄭月娥昨早出席行政會議前，被問到對於北京近日對夏博義展開強烈批評有何看法時稱，任何人都有權表達意見，可以講他們想講的事，稱有關言論只要沒有偏離或者違反法律，她沒有任何特別意見。

夏博義：對中聯辦誤會感抱歉

林鄭又指，大律師公會是一個自我管理的組織，根據自己的規則和規矩行事，包括選舉主席，她目前看不到政府有需要干預大律師公會的事務，「但如果有人投訴，又或者有情況顯示公會沒有根據香港法律行事，政府就要採取行動」。本報已就林鄭言論查詢夏博義，暫時未獲回覆。

早前夏博義回覆多間傳媒查詢時稱，他絕對不是反華政治人物，也從來無以從政為職業，只是住在牛津時無償擔任市議員，任內處理當地地區事務，擔任大律師公會主席後已辭任，強調他一直持續關注中國，曾四度參與大律師公會訪京團，有關訪問均是愉快及有啟發，他對中聯辦誤會感抱歉，並歡迎有機會面對面作澄清。