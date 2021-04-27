【本報訊】天水圍一名五歲女童，前日原本由母親交託朋友帶往補習，友人之後着女童自行搭𨋢上樓去補習社，她卻在天澤商場單獨流連，不幸遇上變態色魔，聲稱帶她往公園嬉戲，女童不虞有詐被帶往俊宏軒商場殘廁，遭人非禮及要求替他口交，警方接獲女童母親報警，翻查商場閉路電視鎖定目標，昨在天水圍拘捕一名涉案無業漢。

不幸遇色魔的五歲女童，與父母及胞姐居於天水圍區，就讀幼稚園K3。據悉女童父母均有工作，平日上班前親自把女童送往學校，並委託女兒同學的媽媽，代為將女兒送往天澤商場內一間補習社，下午6時父母下班後自行接女兒回家。

事發於前日中午，女童如常由同學的媽媽帶往天澤商場，其間相信同學母親認為女童熟悉環境，着她自行乘升降機上樓，殊料女童沒有前往補習，反而在商場內逛了一小時。

補習社致電事主父母揭發

至下午1時50分，一名身穿T恤短褲及白鞋白襪的四眼漢靠近搭訕，聲稱可帶女童到公園嬉戲，女童隨他前往附近的俊宏軒商場一間殘廁，他隨即露出真面目，大肆非禮女童，更要求她替他口交。

色魔飽逞獸慾後逃去無蹤，由於女童未有依時到補習社，職員擔心下致電女童父母查問，母親聞訊趕赴補習社，同一時間，女童返回補習社，向母親透露遭到侵犯，其母大驚報警。

警方認為事態嚴重，元朗警區刑事部及天水圍分區特遣隊翻查天澤商場、俊宏軒商場及附近閉路電視片段，成功鎖定目標，昨午1時10分，在天瑞路拘捕一名姓余（30歲）男子，他報稱無業，沒有黑社會背景，在探員查問下和盤託出，余涉嫌非禮被捕，警方並調查他有否涉及其他罪行，以及有沒有其他受害者。

元朗警區助理指揮官（刑事）歐陽肇剛表示，警方一向關注性罪行案件，案中受害人年僅五歲，是同類案件中最為嚴重，又指案件源於家長某程度上的疏忽，沒有好好看管子女，令犯人有機可乘。警方初步相信被委託接送女童的女子，因有其他事要做，加上認為女童非常熟識前往補習社的路線，一時大意，釀成今次事件。

天澤商場樓高三層，設有多間食肆及商舖，平日人流絡繹不絕，當中商場有三至四間補習社，主要集中於三樓。本報記者昨晚8時到場了解，所有補習社已全部關門，之後沿天橋步行五分鐘至俊宏軒，現場人流稀少，商場地下及一樓位置均設有殘廁，一樓殘廁外的天花更裝有天眼，而廁所內的牆壁亦留有黑色粉末，疑警方曾到來掃取指模蒐證。