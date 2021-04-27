【沙田警署集結案】

【本報訊】前年8月11日全港多處爆發反修例衝突，翌日凌晨有示威者在沙田警署外集結，警⽅清場拘捕多人，六男一女被控非法集結等罪，案件昨續審，女督察多次與辯方爭辯何為「街坊裝」，又指示威者叫喊口號齊心，形容「互助委員會都冇咁齊心」，認為示威者背後有人組織。

遭控方指示「唔好岔太遠」

女督察潘小宇前日作供時不只一次要求直述現場聽到的粗言穢語，更向裁判官崔美霞稱：「唔好意思，我又要講粗口了。」辯方昨指影片顯示警署外車輛未有因示威者阻塞而出現車龍，潘最初稱負責拍攝警員曾說攝影機有問題，她認為「影唔到好正常」，後才答同意；辯方又指現場有車輛響號，她則稱：「你哋可能覺得係支持，但我哋會覺得係示威者行出馬路，車輛響號警告」。

潘不排除有身穿街坊裝市民身在人群中，但補充指「街坊裝唔一定係短褲拖鞋，我唔明點解咁多律師同我講街坊裝」，又指示威者叫口號合拍有如運動會，「互助委員會都唔會咁齊心咁叫口號」，認為示威者背後有組織指揮。潘更企圖引述法例，惟遭辯方律師打斷，提示控方「你控制下佢好喎」，控方遂指示潘「唔好岔得太遠」，潘隨即收聲。

案件由裁判官崔美霞審理。七名被告依次為區嘉偉、李子豪、葉盛富、楊基樂、蔡承志、何皓賢及女子林嘉慧，同被控一項參與非法集結罪。區、葉及何另被控襲警及藏有雷射筆等罪。聆訊今續。

案件編號：STCC1188/20