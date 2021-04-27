【本報訊】政府以放寬晚市營業時間及入座人數作利誘，鼓勵食肆強迫員工注射疫苗。不過有食肆負責人認為，接種疫苗屬個人選擇，人命關天，難為員工因打針致死負責，寧願維持現狀，不願為增加營業額而冒險。

黃店藍店同樣不滿

消夜時段屬甜品店重要收入來源，不過，尖沙嘴一家甜品店主管馬先生表示，與老闆商討後，寧願忍痛放棄營業額，亦不會強迫員工打針，大嘆新措施「嘥氣」，並怒斥政府做法矯枉過正，「不嬲都話病毒唔係夜晚先出嚟，如果要打，咁點解唔係你一入餐廳就要打針？」政府容許食肆劃分區域接待打針及不打針食客，他認為政府只着眼大財團，「我哋咁細間，點劃分個區域出嚟呀？再細啲根本冇可能做到。」

黃店「桔梗」負責人Ivan曾詢問員工意願，均表示因擔心副作用，不欲接種疫苗，故決定維持堂食至晚上10時。他認為政府做法荒謬，「人命嚟，唔可能叫佢哋拎條命出嚟返工，患病都可能會好得返，但打（疫苗）係有機會即刻死。」

同是黃店的「開餐Dine Inn」老闆Eddy亦表示，放寬數小時對生意幫助不大。Joyful Dessert House負責人更得悉附近有「藍店」員工知道有關消息亦感不滿，因他們年紀較大，擔心接種後不幸死亡。

食肆員工須醫生證明方可豁免打針，叙福樓集團主席的黃傑龍表示，對有關安排感「頭赤」，需與員工詳細討論，「我上兩個星期講過唔可以逼員工打針，呢點係唔會變」，旗下食肆會維持營業至晚上10時，「要有足夠時間、同事商量，大家想唔想參加，先至知道有冇資格參加（疫苗氣泡），如果好多同事唔想參加，咁我都冇資格參加。」