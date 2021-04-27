【本報訊】青衣長宏邨對開一條短短700米隱蔽山路，竟成僭建者樂園，三段位置多年來被非法擴建成「野外神壇」、「隱秘神廟」及休憩處，其中神廟擺放約200尊神像，觀音、多仔佛、財神及濟公等，旁邊草叢丟棄大批神主牌，加上路邊有念佛機不停播放，夜晚予人陰森恐怖感覺。當區區議員指，上址放置神像已有十多年，街坊屢次投訴，對滿山神佛感不安。

非法伐林建800呎神廟

葉先生於兩年前行山，途經青衣長宏邨巴士總站，當時已見路邊僅擺放數尊佛像，半年前他搬到青衣居住，赫然發現佛像大增，兩周前更發現多到「滿瀉」，附近樹林被非法砍伐擴建神廟，「睇到佢喺度不斷擴建緊」。

記者日前到場查看，發現芳田美徑起點山坡附近一條山路，全長700米，石屎梯級上有人加建鐵皮變成露天神壇，擺放逾80尊神像，兩旁各有一部念佛機不停播放，草叢丟滿一堆凌亂的神主牌。

沿山路走四分鐘，叢林間有一座隱秘「神廟」，有人將山坡改建，鋪上英泥及瓦片，改建成三大神壇，放滿逾200尊神像，大石上有「佛光普照」紅字，該神廟佔地約800呎，搭建竹棚及帆布。

繼續向上走，山頂位置有人加建休憩設施，包括三張木長凳，亦有人展出圖畫及書法，旁邊有一塊寫着「早晨」的石塊，貼有不少印刷品。

街坊張先生透露，一位老人家十多年前已開始建造神廟，直至96歲高齡亦熱心打理，惟他五年前仙逝，由四位志同道合行山客接手打理，他是其中一位，建廟只是出於善心，讓善信供奉之餘，亦用於安放被棄置的神像。「嗰邊啲人搬屋，會掉咗啲神像出嚟，所以執好放喺度。」他認為安放行為是對神明的尊重，避免打爛對神像不敬。

不過，有街坊對滿山神佛反感，文小姐表示，不時於車站候車，目睹神像滿佈感不安，「覺得有少少唔舒服」。長宏邨區議員郭子健指，收過數個街坊投訴，指神像令人感到不安。他指不鼓勵市民非法擴建，認為對如何使用行山徑及綠化帶位置，政府及市民應作討論，或由區議員跟政府部門溝通。記者向地政總署查詢，截稿前暫未回覆。