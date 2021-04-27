4月23日是中共海軍成立72周年慶，今年軍方前所未有地炮製不少第一次的「儀式感」，例如海軍而且是一支艦隊，首次同時有三艘新艦服役。若要數下去還可挖出很多第一，例如全球首次同時有三艘不同型號、最先進且包括水面水下的萬噸級戰艦入列。反正「厲害了，我的國」再次高唱入雲，可以產生短暫的自我麻醉功效便可以。

這一儀式結合當朝超愛面子的特質，自然滿足了不搞七一大閱兵，但本少利大地達到相同目的，甚至一石多鳥的小聰明。目前中菲兩國因為牛軛礁糾紛而緊張，加上北約多國即將在南海首次軍演，服役儀式先下手為強施下馬威不言而喻。南海艦隊活動範圍包括太平洋和印度洋，亦即中國的印太艦隊。一口氣由皇上授予三把尚方寶劍加持，未來要將之打造為經略南海及兩洋的中國第七艦隊，方向目的都已經明確了。

部署南海 劍指台海

三艘不同用途大艦，全部部署在南海艦隊在海南島的不同支隊，很自然把世人的眼球引向南方。尤其是3.6萬噸那艘海南號兩棲攻擊艦，乃中國第一艘同類艦隻，也是第三艘以省分命名的巨艦。世界上能造出這東西，中國是第二個。這一信號不是向南、向南、向南，向着完全解放南沙的集結號嗎？看來南海快將一戰了吧？

但且慢，必須先透過迷霧看穿幾個事實：一、1949年海軍成立當天，正在進行「打倒蔣介石，解放全中國」的渡江戰役。中共海軍成立的首要任務不是保家衞國，而是內戰內行，始終沒放棄打過台海去，統一全中國的宿願，這也是習近平最夢寐以求的統一大業。尤其是近年，中外言論皆知攻台已成頭號大熱，台海相對於南海，牽涉的國際問題相對簡單，但意義更大，更利於煽動維穩的民族主義情緒。

二、075型兩棲攻擊艦之巨，環顧全球僅次於美國，是一多用途縮水航母。收復南沙那些島礁，用較小的071型兩棲船塢登陸艦也嫌殺雞用牛刀。若為此而大撒幣，難道軍方是儍瓜？軍迷皆知這兩型大艦的設計運用，乃模仿美軍而來，三艘組成兩棲打擊群效益最高。放眼周邊最適合同時展開幾個陸戰營及其重裝備的登陸場，只有台灣東岸。若要全球部署，該艦仍嫌太小，那是未來076型的事，所以其誕生目的乃司馬昭之心。有意思的是玉山號兩棲運輸艦早一步在高雄下水，兩岸萬噸級兩棲艦競賽已拉開序幕。

三、南海艦隊之所以成為中國海軍重中之重，因為既要顧東海又顧南海，既顧太平洋又顧印度洋，既顧台灣又顧南沙。在台海之戰中，該艦隊除攻佔太平島、東沙、阻隔由南方增援美艦外，主要負責從南部夾攻台灣，協助另外兩支艦隊包抄台灣東岸展開登陸，075型兼任登陸編隊旗艦。

由此可見別被海南號的艦名騙了。至於同時服役的第三艘055型萬噸級驅逐艦大連號，可在登陸編隊中為其撐開防空保護傘，兼任護航艦隊旗艦。另一艘094A長征18號導彈核潛艇與台灣無關了吧？且慢，軍方已研判美軍會介入兩岸之戰，到時警告美方就是這些「大國重錘」的任務了。綜上所述，三艦雖部署南方，實則劍指東方。不過正如舊歌詞所言：天才與白癡，冇咁易會知。歷來可以知道的是，窮兵黷武沒有好下場，和平與發展才是硬道理。

黃東

軍事評論員