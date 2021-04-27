【本報訊】酒吧、卡啦OK、麻雀館等停業多月的處所有望明日重開，條件是員工須至少接種一劑COVID-19疫苗。顧客光顧酒吧、K房亦須先打針，惟獨麻雀天九耍樂的顧客可以豁免，而浴室顧客也可局部豁免。有醫生質疑，麻雀館顧客逗留時間長，若其間「換枱」，恐增傳播風險。

酒吧、卡啦OK、麻雀天九耍樂處、浴室、派對房間和夜店或夜總會等六類處所明日起有限度開放，員工須接種至少一劑COVID-19疫苗，訪客強制使用安心出行，人數和營業時間亦有限制。

酒吧業：字面上復業

除麻雀天九耍樂，其他處所的顧客須至少打一針，但光顧浴室的顧客則有限度豁免。立法會議員邵家輝稱，不需要進入浴池區的客人，可豁免接種疫苗安排，但食衞局昨日未有於記者會上公佈有關豁免，當局亦未有解釋為何麻雀天九耍樂顧客毋須打針。

呼吸系統專科醫生梁子超估計，麻雀天九耍樂獲優待，是由於該處所可戴口罩。不過他指出，麻雀館傳染風險與餐廳、酒樓分別不大，顧客逗留時間亦較長，空氣流通不想理，易有近距離傳播，「如果啲枱唔固定，間中有人不斷走嚟走去，接觸啲人數同枱嘅數目比較多，風險都係有。」

雖然重見天日，但香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁慨嘆復業要求苛刻，業界只能無奈接受，已無還價條件。他形容現時只是「字面上的復業」，本港疫苗接種率極低，即使酒吧重開，他預計生意都只能達到疫情前的不足一成，「香港人接種率得一成，一成入面再扣減唔係我哋行業個消費群，生意極其量得半成。」

尖沙嘴一間酒吧負責人潘先生亦相信食客不會刻意為進入酒吧而打針，料生意大受影響，「佢哋會覺得想飲酒喺屋企都得啦，何必特登為咗嚟酒吧飲而打針？」

麻雀館東主代表張家寧說，其麻雀館九成員工已接種第一劑疫苗，其餘員工的身體狀況不宜接種，會提醒他們上班時隨身帶備醫生紙，以備當局巡查。

張家寧表示，其他復業條件問題不大，相信客人在安裝安心出行方面沒有問題。現時經濟環境欠佳，估計復業後的生意難以即時回復至疫情前的水平，「有七、八成已經好開心。」