七旬清潔工被發現屢以石頭掟向街上的白鴿，然後捉走傷鴿帶返家中食用，最終被捕。他原本被控四項殘酷對待動物罪，案件今再提堂時，控方撤回其中兩項罪名，並將餘下兩罪修訂為企圖殘酷對待動物罪。涉案清潔工今認罪，大狀求情透露，被告早年因謀殺罪成而被判囚終身，坐監30年，6年前獲准假釋，惟因收入微薄，生活拮据，遂打算捕捉野鴿充饑。主任裁判官嚴舜儀念及被告背景及年紀，且缺乏現今社會對動物權益的認知，判處被告入獄兩個月、但緩刑18個月。

被告鄧創樹（70歲），原本被控去年7月19日及今年某日分別在旺角水渠道及黃大仙干犯殘酷對待動物罪，控方將上述兩罪撤控。被告今承認兩項經修改的控罪，控罪指他分別於去年11月17日及今年3月3日在長沙灣港鐵站A1出口殘酷地捕捉鴿子，以及在黃大仙鳳德邨斑鳳樓外殘酷地向鴿子扔石頭，導致該些鴿子承受不必要的痛苦。

辯方大律師求情指，被告坐監30年，6年前才獲得假釋，現時任職清潔工，收入微薄，每月僅有2,000至5,000元收入，而劏房租金開支卻需2,500元。被告因不夠錢開飯，遂試圖找野生動物充饑，未曾考慮嚴重後果。

大狀遞上更生會主任的求情信，指被告為人誠實勤力，自力更生，亦曾路不拾遺。大狀希望法庭念及被告對社會認知淺薄，理解不正確，而鴿子並無真正受傷，寬大處理。

官勸被告好好與動物相處 不可使用暴力

嚴官判刑時指案件嚴重，理應判以監禁式刑罰，但考慮到被告背景及年紀，而被告在事件後才認知社會重視動物權益，不得對任何生物使用暴力，遂以3個月監禁為量刑起點。基於被告認罪，判囚兩個月，但緩刑18個月，兩項控罪同期執行。嚴官勸被告好好與動物相處，不可使用暴力。

案情指，臉書專頁「香港救援鳩鴿及雀鳥情報區」接報，指有途人看見被告於去年11月17日下午4時許在長沙灣港鐵站A1出口，一隻手捉住不停掙扎的鴿子，另一隻手持有一塊拳頭大小的石頭。途人喝止，要求他將鴿放下，被告兩分鐘後才放手。途人將錄影片段放上臉書平台並報警。被告其後遭警方通緝。

至去年3月3日中午，巡警於鳳德邨看見被告站立在花槽，狀甚可疑；其後見被告從環保袋內取出石塊，在叢林中尋找目標，並將石塊扔向花槽，一群鴿子飛出。巡警截停調查，警誡下被告承認袋內有6塊石頭，準備扔鴿子，然後將鴿子帶回家食用。警方調查下發現被告為通緝人士，進一步警誡下，被告坦承準備捕鴿煲湯。

【案件編號：KCCC770/21】

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