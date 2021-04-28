中大二號橋暴動案下午續審。辯方盤問有份接收涉案證物的偵緝警員，揭露他為證物撰寫標籤時有多處疏漏，例如沒有為標籤簽名、負責案件的隊伍名稱有出入、甚至同袍寫錯英文名仍照樣簽名作實。警員聲言查案隊伍名稱有出入只是「差別」而非「重點」，認為如此差別可以接受，又稱當時只檢查標籤有否準確描述證物狀態，以及是否寫上正確警員編號。

偵緝警員12799李梓濱案發時隸屬沙田警區重案組第三隊，現隸屬東九龍總區反三合會行動組第二隊。他供稱前年11月12日從5名同袍手中接收涉及5名當天被捕人士共91件證物，包括本案被告，並將5人的物品分開放進5個證物袋內，放置於其辦公室桌底後，繼續調查本案。3天後，他將證物交予駐守警署證物室的同袍。

李接受第三被告張俊浩的代表大狀盤問時稱，當時曾為各被捕人士的證物撰寫財物標籤，同袍9079亦有幫忙撰寫，李會檢查同袍所寫的標籤。

豬嘴與眼罩分別由不同隊伍負責

及後大狀要求李查看第三被告部份證物的標籤，指出數項出入之處。辯方指，屬於第三被告的豬嘴，標籤上註明負責案件的隊伍一欄填上沙田警區重案組第三隊；惟眼罩的標籤則寫上由新界南總區重案組1B隊負責案件。

李解釋謂，案件起初的確由沙田警區重案組負責，惟其後改由新界南總區重案組接手。他聲言，填寫該標籤時沒有發現這點，並謂：「呢個係一個差別，但唔係一個重點。」他又稱如此差別可以接受。

辯方質疑李沒有為屬於第三被告手套的標籤簽名，李稱當時「簽漏咗，遺忘咗」。辯方再指，第三被告背囊的標籤將負責警員的編號寫成「10209」。李表示不認識編號10209的同袍，不知道該同袍隸屬哪一隊，亦不記得他本人有否為該背囊填寫標籤並簽名。

在辯方盤問下，李承認沒有為第三被吿的豬嘴以及其中一支涉案雷射筆的標籤簽名，亦同意相關標籤上的字並非出自其手，但強調豬嘴和雷射筆均由他本人「處理」。

大狀指出，涉案剪刀標籤將李的英文姓名寫成「Li Tsz-bun」，但正確寫法應為「Li Tsz-pan」。李稱當時只檢查標籤對證物的描述以及警員編號是否準確，如果準確便會簽名。

辯方又指，其中一個標籤將第三被告的豬嘴以英文寫上「one number of respirator in grey colour」，但另有一組筆迹在in及grey兩詞之間加上「blue and」。李不肯定哪名同袍加上「blue and」兩詞。

兩支形狀相同雷射筆同送檢 無人認曾於筆身貼貼紙

李在盤問下同意辯方所指，在書面供詞內沒有詳細描述控方指稱屬於第三被告、以及屬於另一被捕人士共兩支雷射筆的特徵，僅分別稱它們為「一支雷射筆連電芯」。辯方向李展示兩支雷射筆，要求他說明如何分辨兩者。李答稱兩支筆的形狀沒有分別，但電池容量不同。

李又強調接收證物後，分開5個證物袋存放5名被捕人士的物品，故此不會弄錯兩支雷射筆。辯方質疑李其實沒有依照《警察通例》的要求處理證物，李不同意。

新界南總區重案組1B隊偵緝警員8277黃家恒稱，事後將兩支雷射筆送往化驗。黃在盤問下稱，在同袍化驗完畢後取回兩支雷射筆，發現筆身貼上了貼紙，他稱或是化驗雷射筆的同袍貼上，以茲識別，但對事前雷射筆身是否已貼上貼紙沒有印象。辯方指警方化驗部門曾要求同袍將雷射筆送往化驗前貼上相關貼紙，黃稱不知此事，亦稱該些白色貼紙並非由他貼上。

負責化驗雷射筆的高級督察盧永楷則以專家證人身份作供。他在盤問下稱，知悉警隊於2019年12月發出指引，要求同袍將雷射筆送往化驗前貼上有關貼紙，但同樣稱涉案雷射筆上的貼紙並非由他貼上。

控罪指被告中大學生陳起行（22歲）、理大學生李俊皓（25歲）、專業教育學院學生張俊浩（19歲）及中大學生鄧希雯（24歲）在中大二號橋及環迴東路一帶和他人參與暴動。陳、張及鄧各被控在非法集結中蒙面，張另被控管有雷射筆。聆訊明續。

【案件編號：DCCC362/20】

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