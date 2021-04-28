審計署去年11月審查漁農自然護理署，發現自2010至2020年11月期間，共6,126宗涉違反《保護瀕危動植物物種條例》案件，當中327宗屬正在調查及檢控，但漁護署系統未能分別提供調查或檢控個案數目。署方抽查其中20宗，有15宗調查完成後並無跟進例如申請法庭命令沒收標本，一宗甚至於2014年已完成調查，惟相隔6年仍未更新系統記錄，而且仍未採取跟進行動即發出警告信。而就2016至2020年簽發的許可證中，有13,394張有效期屆滿但持證人仍未回覆該署催辦函，以視乎情況註銷。

86%貨物查驗記錄無記低查驗比率

政府有實施《條例》以保護《瀕危野生動植物種國際貿易公約》三個附錄所列瀕危動植物物種，由漁護署負責管理及執法，規定進口、由公海引進、出口、再出口或管有列明物種標本均或須事先向申領許可證，並以瀕危物種許可證簽發及執法系統記錄；無論須否申領，入境或出境前亦必須經署方查驗。不過，就許可證簽發及檢查，審計署分析抽查該系統記錄自2016至2020年的121,004次貨物查驗記錄，發現有103,691次即86%並無記低查驗比率即已查驗貨物比例於系統中。

覆檢比率遠低於手冊指明

另外亦有抽樣指引不足、督導檢查不足及遲交查驗報告情況，包括瀕危物種保護科操作手冊沒有最低查驗比率詳細指引， 而手冊指明督導人員應從檢查人員每年已查驗貨物個案中隨機抽選5%覆檢即督導檢查，但其間督導檢查工作每年只佔0.1%至1.4%。

該科檢查人員亦應於查驗後3個工作天內提交報告，但抽查25份報告發現有9份未能及時提交。

現時任何未使用許可證須在有效期屆滿時交回漁護署註銷，2016至2020年簽發共79,944 張許可證中，有13,394張有效期屆滿後，所涉498名持證人仍未回覆催辦函。漁護署回應指系統已有記錄，持證人不能使用過期證件。審計署建議需檢討過期許可證跟進工作，包括審視不回覆催辦函的處理程序。

抽查不足一半違例個案所涉標本已處置

就涉嫌違反《條例》，根據系統過去10年間共6,126宗案件，有601宗屬有待申請法庭命令以沒收標本，當中有566宗與違例日期相距已逾1年，抽查20宗後發現有9宗所涉標本已被處置。另有327宗屬正在調查及檢控，但系統卻未能分別提供兩者數目。

個案事隔6年仍未發出警告信

署方抽查其中20宗，發現有3宗未能提供檔案以供審查，該署稱相關調查已完成及並無檢控；有2宗毋須再採取行動但系統未有更新記錄。有15宗程序完成後未有跟進例如沒有發出警告信或申請法庭命令以沒收檢取標本，當中一宗漁護署早於2014年調查決定不檢控但會發出警告信，但至署方抽查時仍未發出，事隔6年系統亦未更新記錄。署方指出，若系統未能分辨屬正調查或檢控，超過檢控時限即違例日期起計6個月亦會無法即時確定，該署需考慮改善系統以有效監察。

而就管有《公約》附錄物種標本或野生活體標本，署方抽查10名持證人共19宗許可證申請，有4宗管有例如蘇眉和雀鳥活體標本新申請，並無存放設施尺寸記錄；1宗有申請人並無記錄每宗交易但仍獲批准續期。署方亦建議，需繼續為列明物種標本研發獨特標記。

無更新店舖名單 已停業仍未被刪除

店鋪巡查方面，署方建議需持續檢討目標次數，現時目標為每年巡查約1,500次；要確保店鋪名單妥為更新，抽查150份2017年巡查報告，發現有24間已停業，惟截至去年12月當中有16間仍未由系統名單刪除。另外，亦有巡查報告內誤報沒有發現違規情況，以及報稱發現違規但沒有在巡查的下一個工作天或之前提交報告。

審計署建議，要確保記入查驗比率到系統，確保有足夠督導檢查；考慮改善系統以分別記錄正在調查和正在檢控個案；檢視個案狀況並盡快採取跟進行動、申請法庭命令等。漁護署表示整體上同意建議。

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