【本報訊】中學文憑試英文科閱讀及寫作卷昨日開考。今年閱讀卷必答部份均與飲食業有關，選答部份則涉及綠化屋苑及探索太空，至於寫作卷必答部份則要求考生撰寫校內廣播講稿。有考生認為必答部份比想像中複雜，不夠時間完成全份試卷。有英文科教師認為今年試卷難度與往年相若，但有罕見題型。

兩人檢疫營應考

今年英文科閱讀卷一分必答及深淺有異的選答部份。必答部份三篇短文章均與飲食業有關，當中涉及快餐文化、包裝食品及度假區發展可持續餐飲等概念。選答部份方面，程度較淺的B1是一篇有關網上論壇討論綠化屋苑的節錄及各類植物種植要點的單張；程度較深的B2則為三篇有關登月、探索火星及改造行星引發倫理爭議的文章。

寫作卷方面，必答題要求考生根據情境及海報，撰寫一篇呼籲同學參與學校展覽的校內廣播講稿；選答題則涵蓋不少時下熱門議題，如電動車及網絡紅人等。

應屆考生、李求恩紀念中學劉同學表示，今年的閱讀卷較往年有更多選擇題，認為試卷較往年稍易。他於選答題中選擇有關電動車的題目，因曾在通識科中涉獵相關知識，作答時有較多發揮空間。

考生李同學則認為閱讀卷必答部份的文章比想像中長，答卷所花的時間較預期多。另一考生周同學亦稱今年必答部份的文章長度及結構比以往複雜，不夠時間完成全份卷。

李求恩紀念中學助理校長、英文科主任鍾嘉雯表示，今年閱讀卷和寫作卷的難度與去年相若，選答部份B1卷更比往年容易。同校英文科副主任簡麗妍指，今年選答題其中一題要求考生撰寫求職信，此題型甚少出現，不少考生或未必清楚格式與技巧，相信較少同學選答。

考評局指昨日有兩名考生於竹篙灣檢疫中心應考，沒有考生向考評局報告須接受強制檢測。