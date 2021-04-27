【本報訊】國安法實施後的首個六四周年悼念日距今僅餘個多月，支聯會昨申請舉行六四燭光集會。未待警方出手，管理維園的康文署已率先舉起紅旗，以疫情為由暫停處理預訂申請。特首林鄭月娥稱，集會違法與否取決於活動會否觸犯國安法禁止的行為。支聯會秘書蔡耀昌批評，不理解球場現已重開下為何不能舉辦集會，又指支聯會將秉持一貫原則及立場，堅持包括「結束一黨專政」在內的五大綱領。

康文署表示，收到支聯會擬6月4日借用維園舉辦集會的申請，但因應疫情暫停處理轄下場地作非指定用途活動的預訂，已將有關安排告知支聯會。

支聯會秘書蔡耀昌表示，暫時未收到康文署的通知，要再向秘書處了解。他認為現時疫情放緩，足球場等場所一一重開，「睇唔到有公共衞生理由要一刀切暫停」，有理由懷疑署方做法有政治考慮，希望署方詳細向支聯會及公眾交代。

蔡耀昌：好多香港人好失望

蔡耀昌續說，即使早已預計現今政治氣氛下舉辦六四燭光集會定必困難重重，但仍對有關決定感失望，「相信唔只我，好多香港人都會覺得好失望」。支聯會現階段未有plan B，會持續與康文署聯絡。

林鄭昨出席行政會議前被記者問及舉行六四集會及提出「結束一黨專政」的綱領和口號是否違反國安法，她僅稱要視乎集會將會發生的事情是否屬國安法禁止行為，包括有否涉及顛覆中央和特區政府、組織恐怖活動，又或者與外國勢力勾結威脅國家安全等。

支聯會堅持五大綱領

林鄭稱，行政長官難以就單一個案判斷是否合法，尊重國家執政黨是特區政府的立場，至於不尊重中國共產黨到甚麼地步會違法，「就要睇法律、證據、行為，諸如此類」。她乘機對中共歌功頌德，指今年是中共的百年慶典，「大家睇到喺共產黨領導之下，國家呢幾年起飛，同埋為人民帶嚟嘅美好生活」。她又說香港享有高度自治，但並非全面、絕對自治，中央對香港仍有全面管治權。

蔡耀昌昨到灣仔警察總部就維園六四集會及5月下旬舉行的遊行及長跑遞交意向通知書，他堅信和平集會是每個人的基本權利，呼籲警方應尊重香港市民和平集會的自由及權利。他強調支聯會堅持五大綱領，秉持過去30多年一貫原則及立場。支聯會五大綱領包括釋放民運人士、平反八九民運、追究屠城責任、結束一黨專政及建設民主中國。

支聯會副主席鄒幸彤表示，「結束一黨專政」是支聯會堅持30多年的原則，「如果係真心實意爭取民主，冇可能容許到一黨專政」，反問林鄭月娥及建制派是否認可現有政權屬一黨專政，「共產黨自己都冇咁講……嗌結束一黨專政係唔係違法，咁佢哋（港府）自己衡量」。她形容國安法為一條飄移的紅線，身為大律師亦難以判斷，在如此飄忽的法律下難以按照法律意見，只能按原則行事。