支聯會提出逾30年的口號「結束一黨專政」，近日又被指違反《國安法》。前基本法委員會副主任梁愛詩指，若有關言論與行為結合，便可能違反《國安法》，她續指，中共是執政黨，「我哋對佢應該有個尊重」。

梁愛詩今日出席一活動後，被問到叫喊「結束一黨專政」口號是否違反《國安法》的問題。她表明，「如果啲言論係同埋其他嘅行為結合一起，咁可能違反《國安法》」，《國安法》同時提出4種包括分裂國家、勾結外國勢力等罪，「如果（叫喊結束一黨專政）唔係呢4樣嘢，本來一直用開嘅法律係適用嘅」。不過她亦表示，「睇吓佢嘅行為係咪只係嗌一個口號呢？所以唔係咁簡單一句答到你」。

為保國安限制自由合理

至於日後叫喊口號是否要尊重中共，梁就表示憲法約束香港，而中國的國家體制是中共領導的共和國，所以「呢個（中共）係執政黨嚟，當然我哋對佢應該有個尊重」，「任何言論如果對憲法違反嘅，咁我覺得都係唔應該做」。

至於警方突然以《社團條例》調查民間人權陣線，被指為收緊結社自由，梁愛詩則指，民主社會為保障公共秩序、國家安全等，限制一些自由也合理，認為自由是可以受限的。

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