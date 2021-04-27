本港4月26日多2人打中國科興COVID-19滅活疫苗後死亡，另多10人針後不適送院，其中7人打德國BioNTech復必泰mRNA疫苗，包括1名針後疑急性腦中風的中年漢，以及2名針後抽搐的年輕男女。不過27日預約BioNTech的人數不跌反升第2日，反觀預約和接種科興的人數均下跌，僅不足1萬人打科興，跌至4月5日以來最少，更少復必泰36%。

2019冠狀病毒病疫苗接種計劃在4月27日踏入第61日，約1,327,000劑疫苗已被接種。約872,500人打第1劑，包括約414,100人打科興，約458,400人打復必泰。約454,500人打第2劑，包括約294,900人打科興，約159,700人打復必泰。

科興第2針跌至開打第二低

單計4月27日約24,600人打針，約15,000人打復必泰，甩底率約3%；打科興僅約9,600人，連跌3日，是4月5日以來最少，甩底率約4%。此外，約3,800人在網上預約打科興，約12,400人預約打復必泰。

復必泰方面，僅約8,100打首針，雖跌37%，是4月5日復打後第二低，但第2針卻急彈1.4倍至6,900人，是4月13日以來最多。至於科興，首針維持4,300人，第2針則連跌4日至5,300人，創3月26日第2針開打後第二低。

10針後不適送院 7打復必泰

而4月26日多10人針後不適送院，分別為6男4女，年齡介乎28至66歲，均情況穩定；7人打復必泰；3人打第2劑，其中1人打復必泰；3人留醫，包括打首劑復必泰後疑急性腦中風的50歲男子。1名28歲男子打首劑復必泰後抽搐及血管迷走神經性昏厥，但不遵從醫生勸告自行出院。另1名同樣打首劑復必泰後抽搐的29歲女子，經治療後已出院。

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