市民前年10月中旬發起「神獸罷鷲」行動，抗議政府強推禁蒙面法，警方在牛頭角站附近拘捕數人，一男三女就參與非法集結等8罪受審。當日坐在警車上準備前往支援同袍的警署警長供稱，現場看見有百多名黑衣人堵路。辯方質疑警署警長視線被其他車輛、港鐵站石屎柱以及植物遮擋，根本看不見實際情況，更謂：「你仲要報機，你望到對面馬路只係依稀嘅影像！」警署警長不同意，強調看見的是實際影像。

事發時駐守東九龍衝鋒第一隊的警署警長林華平供稱，當日下午約3時收到指示，指有人在裕民坊一帶堵路。他被要求到該處支援，於是連同40名同袍從牛頭角警署基地分乘四輛警車出發，警車由勵業街駛入觀塘道時，他望向牛頭角道花園大廈對開，看見約有100至200人搬運物件到馬路。他們身穿黑色衣服，佩戴裝備。

林續稱，他所乘的警車由觀塘道轉入康寧道，看見同袍在上址設立防線。他知悉早前堵路的人士沿牛頭角道向港鐵牛頭角站方向逃去。警車駛入牛頭角道，在近馬蹄徑附近發現路面有很多路障，包括垃圾筒、膠馬及小巴站頭，他與同袍下車清理路障，其後再上車。

時沙指堵路行為令行人受驚

警車繼續沿牛頭角道行駛，到港鐵牛頭角站玉蓮臺對開時，看見100至200名黑衣人士將雜物搬至路面。他們手持棒狀物，大部份戴上面罩，部份則有保護鏡。林指他們甫看見警車，便分別向牛頭角道及雅麗道等方向逃走，認為他們明顯做出破壞社會安寧及秩序的行為。

林指涉堵路人士令附近行人受驚，例如有成年人保護小孩子，不敢步行。路面雜物亦令車輛不能暢順行駛，交通受阻。林透過通訊機吩咐同袍下車分頭追補涉嫌堵路人士，其後得知分別在玉蓮臺及花園大廈等地拘捕兩男五女。鑑於現場環境開始混亂，他集齊同袍及被捕人士登上警車。

林形容當時有很多人走出馬路，圍堵警車，連同記者在內有超過100人。對方起初不讓他們離開，最終他們成功返回將軍澳警署。

辯方盤問林時引述天文台資料，指事發當日天氣不穩定，有狂風雷暴及大驟雨，問林掃蕩及拘捕時有否下雨。林稱當時沒下雨，但當時市民有否拿傘，他則沒印象。

聲稱有一秒看到對面街情況

對於林供稱首次看到黑衣人在牛頭角道花園大廈對開堵路的情況，辯方指林所乘的警車為支援同袍，相信車速很快，林同意指時速介乎50至70公里。辯方質疑林能看到牛頭角道情況的時間僅得半秒，「你仲要報機，你望到對面馬路只係依稀影像」。

林不同意，認為可看到約一秒情況，強調他所見的是實際影像。辯方再指當時林望向牛頭角道方向，其實會被其他車輛、路邊植物，以及港鐵牛頭角站的石柱遮擋他的視線，林亦不同意。

林又供稱，拘捕各被告後遭人圍堵，又有人與警方爭論。辯方稱當時有人質疑警方「拉錯人」、「做咩拉行過市民」、「做咩拉良好選民」，林答沒聽過有人如此質問，對方只是爆粗及問「做乜拉人」。

辯方又指，當時有女聲向警方指「你拉錯人，我同佢一齊」，林答沒聽過，亦沒聽過同事有此匯報。惟林同意人受驚時會出現不同反應，有人會選擇停下，亦有人會選擇行得更遠。

辯方稱時沙只因同袍拘捕了數人 才指現場有非法集結

林透露1992年加入警隊，事發時派駐觀塘區達5年，熟悉區內街道，當時警方沒有封鎖現場，港鐵亦沒有停駛，故在港鐵牛頭角站及玉蓮臺附近時亦可見到街坊。

辯方指出，林的書面證供沒有提及行人驚慌、成人抱著小孩，以及有人圍堵警車等事，加上林曾處理公眾活動超過20次，辯方質疑林混了其他事件，林不同意。辯方又質疑牛頭角港鐵站附近當時其實沒有非法集結，只因林的同袍拘捕了數人，林才有此說法，林亦不同意。

有辯方大狀指出，林於去年6月就區域法院一宗黃大仙暴動案作供，事後法官指他是不可靠證人，林今指之前有其他辯方律師問過相同問題，但他並不知悉有關評語，亦沒翻查及了解法官為何有此評語。

四名被告依次是學生陳松琛（20歲）、女子林恩鈴（25歲）、女學生吳欣庭（21歲）及何俏朗（20歲）。四人否認八罪。辯方不僅質疑警方認錯人，並指警方誤將在現場拘捕其餘人士的物品「撈亂」為被告所有。控方則承認警員未能指出個別被告於現場做過甚麼行為。聆訊明續。

【案件編號：KTCC633/20】

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