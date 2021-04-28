患有自閉症的14歲智障男童，2016年被發現於葵涌私人院舍「康橋之家」墮樓身亡。死因庭傳召負責照顧男童的新移民護理員出庭，她作供時多次推翻口供，表示「唔記得」、「冇明白」。代表家屬的大狀指控她曾多次體罰男童，包括用鞋打，護理員矢口否認。此時男童母親激動謂：「你講大話，經常打。」護理員反駁稱：「我冇打，你有冇見到我打佢呀？」母親哭道：「梗係見唔到啦……」裁判官見狀宣佈休庭，男童母親在家屬席上抱頭痛哭，場面令人心酸。

以帶鄉音廣東話宣誓作供的護理員鍾偉英稱，2014年起在康橋之家擔任護理員，負責照顧院友的起居飲食及收拾房間等。她指案中墮斃男童梁子駿比較曳，經常搞破壞，「大小便都喺床度搞」。子駿母親會預備零食，若子駿發脾氣，她便會用零食安撫他。

事發前男童扭計找媽媽 護理員自言曾安撫：你乖啲媽媽就會帶你返屋企

事發當日上午8時許，子駿扭計要找媽媽，她遂安撫謂：「你乖啲，媽媽就會帶你返屋企。」同日下午4時許，她看見子駿在房門外徘徊，她便吩咐子駿返回床位準備吃飯。

未幾，同事通知她謂子駿墮樓，鍾直覺「冇可能，啱啱都見到佢係自己房」，其後發現無人居住的涉案111號房間窗花損毀。鍾強調平時巡房會仔細檢查院友及設施，「冇人住都檢查」。

鍾聲稱入職前已修讀政府提供的護理員課程。惟代表家屬的大狀陳偉彥指出，鍾於2014年3月15日來港，同日入職康橋之家，問她如何「上咗課程先做護理員」。鍾僅強調「係事實」。惟經過一輪澄清後，鍾改口稱是入職康橋後才上課，並透露所謂的課程歷時僅數小時。大狀質疑她早前聲稱上了課程才入職的說法屬錯誤，鍾即謂「唔記得」。

鍾又透露，平日上午8時會送院友到樓下搭車，至傍晚4時許便會到樓下接他們。大狀問她當日下午曾否離開院舍接院友，她起初表示不記得，後來改口稱沒有；至於是哪一位同事接院友、院友又是何時返回院舍，她一概表示「完全唔記得」。大狀又問及當日院舍人手情況，鍾再謂不記得，惟她肯定當日沒聽到任何奇怪的聲音。

護理員稱男童經常丟物件落街

大狀問，鍾當日曾看見子駿的衣服從天而降，而院舍大部分窗口都安裝了鐵絲網，為何沒向子駿查詢或了解衣服是如何被丟出。鍾稱子駿經常丟物件落街，「知道佢喺窗邊整緊嘢，佢可以攝入（鐵絲網）」。

裁判官聞言即問：「咁你個鐵絲網個窿都好大喎！有冇一呎？」鍾表示「唔識講」，一輪澄清後稱是3厘米。鍾又自言「唔知佢點攝」，惟後來在陪審團要求澄清下，鍾改口稱：「佢自己扯開（鐵絲網）再掉。」

鍾表示，子駿經常跳跳扎、拉扯天花、打牆，身上經常有瘀傷，「佢媽媽都知」。她承認曾向子駿母親謂「如果曳就打手掌」，但強調從沒動手。此時坐在家屬席上的子駿母親激動反駁謂：「你講大話。」並且傷心痛哭，死因裁判官見狀宣佈休庭，律師代表隨即上前安慰，惟子駿母親仍不斷哭訴：「全部都講大話，我22號仲同佢傾偈……」

精神科醫生指院舍司機記憶急劇轉壞無法出庭作供

休庭後，鍾推翻口供，改口稱不記得曾說過打子駿手掌，及後更謂「冇講過」，否認曾稱襲擊過子駿。

除了鍾偉英外，子駿母親江月梅昨日的證供亦提及院舍司機李錦全曾將糞便抹在子駿臉上。黃官今向陪審員透露，法庭原本會傳召李作供，但其精神科醫生透露，李經歷疾病後，記憶急劇轉壞，無法出庭作供，只能在庭上讀出他向警方錄取的口供。

李稱事發前曾檢查過涉案111號房間的窗框，安裝良好，螺絲穩妥。警方向他展示損毀窗框，問窗鉸位置為何沒有螺絲，李表示不知道，又謂平時不會開窗檢查。

事發於2016年8月23日，墮斃男童為梁子駿，涉案院舍位於葵涌禾塘嘴街109至115號萬成大廈3樓康橋之家。聆訊明續。

【案件編號：CCDI474/16】

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