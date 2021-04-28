為應對屯門區的人口增長，環境保護署在2001年稱須改善屯門望后石污水處理廠的效能，並交由渠務署首次負責以設計、建造及營運合約形式推展的污水處理項目，工程於2014年大致完成。

審計報告指出，工程多處出現問題，包括本應提供至少10年保護的混凝土保護膜，於啟用前5個月已出現損蝕，啟用不足1年已有約15%保護膜剝落；亦有紫外光消毒設施於啟用前1個月發現未能完全運作，導致經處理污水的大腸桿菌含量偏高。

根據渠務署資料，工程由「安樂-得利滿-中建聯營」負責，而安樂工程主席為律政司司長鄭若驊的丈夫潘樂陶。截至2020年10月，工程合約整體開支為18.589億元；而向承辦商支付營運費用，截至去年3月，總額約4.12億元。

混凝土構築物保護膜原可用10年 惟啟用僅10月即剝落

污水處理廠中所有有機會接觸污水的混凝土構築物，均須以保護膜系統加以保護，並為混凝土提供至少10年防護。審計報告指出，污水處理廠於2014年5月啟用，惟承建商所塗上的保護塗層，於2013年12月起，即啟用前5個月已出現損蝕；於2015年3月，即啟用10個月後已有約15%保護膜剝落；啟用2年後，至2016年7月，部份構築物的保護膜大幅剝落，令沙井等的構築物外露並受到侵蝕，有機會影響構築物的耐用程度。

渠務署當時表示，如果已損蝕的保護塗層未能及時修復，可導致混凝土剝落，構築物結構受損，嚴重干擾污水處理程序。而剝落的混凝土塗層已於2020年3月完成修補。

自動清潔系統啟用前已故障 須改人手清潔至今

審計署同時批評，有紫外光消毒設施的自動清潔系統於啟用的1個月前，已未能完全運作，導致污垢在紫外光燈上積聚，令經處理污水的大腸桿菌含量偏高。承辦商表示，當時已成立清潔隊伍，以人手清潔紫外光燈套筒，待長遠解決方案，並於2014年更換了液壓筒，即時緩解有關問題，再於2015年採取了多項措施作長遠緩解方案。

惟直至1個月前，渠務署表示為了保持紫外光消毒系統的效能，承辦商仍然繼續有以人手為紫外光燈套筒作出額外清潔。審計署認為，渠務署需持續檢討望后石污水處理廠內相關系統的運作，以及探討進一步措施以提升其效能。

突擊檢查結果最長1年才出爐 多項表現未達標

而渠務署於2019至2020年間，曾161天突擊檢查污水樣本，發現為有23天，即14%日子排放的污水中大腸桿菌含量偏高。而審計署發現該23天的突擊檢查，需時9天至約20個月不等，有關其中3天的調查更要在1年後才有結果，建議渠務署正式訂明突擊檢查的現行做法並發佈指引。

審計署又批評，污水處理廠未能符合部份關鍵績效指標（KPI），合約訂明13項關鍵績效指標，用以衡量營運表現，而承辦商的每月營運費用會因應其表現水平而調整。惟改善工程後的望后石污水處理廠自2014年啟用至2020年10月為止，渠務署扣減了承辦商營運費用合共56萬元，涉及8次未能符合13項關鍵績效指標中5項指標的情況。當中最嚴重的事故持續放了11小時污水，導致14個泳灘關閉了大約2天。

報告亦提到職業安全問題，2014年10月承建商一名工人懷疑跌進終端沙井，惟其遺體於一個月後才被發現。而承辦商亦早於2015年被定罪，罰款總額為14萬元。但審計署發現，渠務署沒有就該宗致命意外向承辦商適時採取跟進行動，一直至1個月前，渠務署才以書面要求勞工處提供意外原因的資料，及向承辦商發出表現欠佳通知書。

審計署建議，渠務署應繼續密切監察承辦商營運望后石污水處理廠的表現，包括符合關鍵績效指標的情況，以及按預定時間檢討合約的扣分機制；亦要就大腸桿菌含量偏高的情況，適時採取行動，查明原因並解決所發現的問題。

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