特首林鄭月娥今早到立法會出席短問短答質詢時間，她稱，至今沒有收到內地方面任何明確指標作為通關要求，透露曾與澳門特首賀一誠探討港澳旅遊氣泡，正循防止免隔離港人經澳門進入內地方向探討。

而繼行政會議成員湯家驊表明林鄭夠「開放」，希望對方留任後，多名議員都在立法會質詢時間趁機讚揚林鄭的抗疫工作，民建聯漁農界議員何俊賢則在會上「追數」，指林鄭上任時曾答應處理的小船停泊位問題，「特首你要記住，你4年前應承咗，但今日問題冇乜改善」。其黨友柯創盛又提到地區派樽仔檢測工作不足，促加強協調，「體現『民生在你心』呢方面嘅安排呢？」

多名議員都針對疫情作出提問，其中回港易計劃由廣東省或澳門的港人，擴展至在內地其他省市的香港居民，工聯會陸頌雄指，港人更期待返內地毋須隔離，但林鄭回應表示，曾與國務院副總理韓正提及相關問題，但「到今日為止我冇收到明確指標，即係話係咪接種率去到幾多，確診個案要低到幾多等」。

研推本地郵輪公海遊

至於旅遊界姚思榮關注放寛本地旅遊業限制、容許本地郵輪公海遊及旅遊氣泡等問題，林鄭指，早前出席海南博鰲亞洲論壇時，曾與澳門特首賀一誠探討港澳旅遊氣泡問題，「最大問題係澳門同內地已經差唔多全面通咗（關），要諗通方法香港人經特別安排去澳門毋須檢疫，係唔可以通過澳門進入內地」，政府正循此方向探討，另在條件許可下會盡快進行本地郵輪公海遊。

工程界盧偉國促請推行「商務氣泡」，容許接種疫苗及接受檢測的港人自駕返內地廠房工作，林鄭稱，會考慮有關方法，並在會上亦呼籲商界等不同業界人士共同呼籲接種疫苗，又希望各行各業僱主為員工打針提供便利。

國民教育有缺失是不爭事實

經民聯林健鋒又借機感謝林鄭月娥為防疫做了很多工作，但他實際提問關於全國政協主席汪洋早前提及要加強港澳表年愛國主義教育，林鄭回應指，香港國民教育有缺失，「呢個係不爭嘅事實」，並指兩地在金融等方面有不少互聯互通工作，若下一代沒有國民身份認同、不支持融入，「再多政策支持都係白費」，多年來中央提點要做好國民教育，特區政府亦有決心「改善」，正全方位提升國民教育，呼籲各界共同努力。

另外，新民黨葉劉淑儀提到，現時葵涌貨櫃碼頭以至整個大灣區有關貨櫃碼頭都是供多於求，質疑港府有否何創新、策略性思維，與大灣區商討整合，並利用騰出的土地解決房屋問題。林鄭回應表示，有關問題具一定敏感性，若現時表明要規劃，或引起很多反彈，又指三地政府要處理機場、港口整合，直言以競爭力而言，香港難與大灣區競爭，但航運仍為香港重要支柱，內地十四五規劃仍支持香港作為航運中心，但她亦強調有關問題「遲早要處理」。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）