還記得Blanca Cousins？她是英菲混血兒，2015年4月墮樓身亡，終年15歲。這宗悲劇背後，揭發她與14歲胞妹在港出世後，一直沒領出世紙和身份證，也沒上學，菲籍母親更逾期居港20年。審計署最新調查發現，截至去年12月15日，有40宗逾期未辦理出生登記個案，其中7宗更逾期超過6個月。此外，署方亦發現，有死者離世後長達665天才獲辦理死亡登記，違反《生死登記條例》。

審計署今日發表最新第76號報告書，其中一部份跟進入境處處理逾期未辦理出生登記個案。經審查後發現，截至去年10月底，嬰兒出生後43天或以上仍未辦理出生登記的個案有150宗。按部門指引，入境處生死及婚姻登記（執行）組負責向有關父母發出備忘通知，並把逾期超過6個月的個案轉介調查分科一般調查組調查。

惟審計署審查該150宗個案，發現有43宗（29%）未向有關父母發出第一封備忘通知，其餘107宗雖已發出第一封備忘通知，但其中95宗平均延遲6天才發出，最遲長達61天。截至去年12月15日，有40宗逾期未辦理出生登記個案，其中7宗逾期超過6個月，但有5宗（71%）仍未轉介一般調查組調查。

只每月一次嘗試聯絡父母 截獲時檢控期已屆滿

審計署指出，在2018年6月至2020年10月31日期間，有15宗逾期未辦理出生登記個案被轉介一般調查組調查，截至去年底，有11宗已完成調查，但審計署發現其中1宗個案，一般調查組在2018年11月至2019年2月期間，僅每月一次嘗試聯絡有關父母，每次都是在星期一至五撥打同一組的電話號碼。當入境處於2019年12月截獲父母其中一人時，檢控時限已經屆滿。

另有3宗個案則未能在4個月內完成調查，需向高級入境事務主任匯報以獲得指示，但個別案件檔案並沒有記錄相關討論的資料。審計署亦發現，入境處有關處理逾期未辦理出生登記個案的指引，並沒有就展開調查訂定目標時限。

49%自然死亡登記為死後3天或之後辦理 違法例要求

此外，審計署分析了3個死亡登記處於2015年1月至2020年10月期間的數據，結果發現在213,770宗自然死亡登記中，有103,816宗（49%）是在死亡日期後3天或以上才辦理登記手續，最遲更長達665天，即約1年8個月。署方指出，該宗個案是死者死後約600天，有關醫院通知入境處有未領取的遺體，入境處才知悉事件。該醫院最終代死者辦理死亡登記，獲入境處恩恤批准。

根據《生死登記條例》，凡屬死於自然的個案，死者親屬或相關人士須於24小時內為死者辦理死亡登記。任何人不履行這項責任，循簡易程序定罪後，可處罰款2,000元或監禁6個月。審計署認為，入境處需要審慎檢視有何措施可處理違反《生死登記條例》相關規定的問題。

入境處研用新一系統加入追蹤功能

入境處回應指，整體上同意審計署的建議，會探討於今年第4季起分階段啟用的新一代系統引入新功能，以追蹤處理出生及死亡登記的時間。處方續指，由於每宗逾期未辦理出生登記個案的案情有別，也受不可預知的因素影響如疫情等，鉅細無遺地列出所有處理手法並不可行，但處方會在指引相關部份舉出一些彈性處理個案的普遍情況作例子，供有關人員參考。此外，處方亦會提醒公眾留意死亡登記的法定時限，如透過網站公告、指引和資料單張等，並會考慮對過度延誤的可疑個案作出行動。

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