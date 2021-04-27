【本報訊】強制檢疫安排屢遭質疑限制市民人身自由，措施近日再次面臨法律挑戰。早前一名38歲菲傭確診並被驗出帶有變種病毒，她與僱主居住的半山堅尼地道8號Kennedy Terrace，所有住客須入住隔離營21日。有該大廈住戶日前向衞生署發律師信，要求署方交代強制檢疫的法律基礎，否則將視之為非法禁錮，揚言考慮向高等法院緊急申請人身保護令。

一名38歲外傭（11730號）在酒店完成檢疫後到半山堅尼地道8號Kennedy Terrace的僱主家中，直至本月22日初步確診，並被驗出帶有N501Y變種病毒。政府上周五（23日）宣佈，由於個案疑涉及變種病毒，該大廈全部住戶需要接受21天強制檢疫。

向衞署發律師信要求交代

不過，有該大廈21/22樓及25/26樓的住戶日前向衞生署發律師信，指稱當日被送往隔離營時，署方未有解釋強制檢疫的法律基礎。律師要求當局於24日晚上十時前解釋，否則將視檢疫為非法禁錮（false imprisonment），並考慮向高等法院緊急申請人身保護令，要求法庭頒令釋放住戶。檢疫住戶另包括東亞銀行聯席行政總裁李民斌，他昨晚主動向傳媒澄清，自己沒有向衞生署發律師信，強調已配合政府進行強制檢疫。

今次事件已非首次政府推行強制檢疫時受到法律挑戰。南非商人高天成去年5月從南非返港，被要求入住隔離營接受14日檢疫，他其後申請人身保護令，質疑特首無權限制檢疫地點，衞生署安排亦不合理。但法官周家明裁定，防疫規例第599章明顯賦予特首相關權力，檢疫時間亦有考慮病毒潛伏期，他雖認同強制檢疫限制人身自由，但措施有必要且合理，最終駁回高的申請。

公民黨秘書長、大律師梁嘉善指出，事件的法律基礎相信與檢疫及檢測之間的安排差異有關，「點解之前係檢測，佢哋就要去隔離營，政府有冇交代清楚？」根據《高等法院條例》，住戶須在無合法理由而被羈留的前提下才能獲發人身保護令，如政府未有向住戶解釋檢疫的法律理據，法庭或受理申請。

衞生署表示，已收到有關信件並正處理，有需要時會向律政司徵詢法律意見。