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8.18集結案︱大律師公會就定罪查李柱銘吳靄儀 若裁定專業失當可被「釘牌」

6小時前
據報道，大律師公會正就李柱銘（左）及吳靄儀（右）在8.18流水式集會案的定罪進行調查。資料圖片

報道指，大律師公會正就李柱銘及吳靄儀在8.18流水式集會案的定罪，對兩人進行調查。按照公會網站資料，若個案被轉介到大律師紀律審裁組進行研訊並裁定為專業失當，有關大律師可被罰款甚至「釘牌」。《蘋果》正向大律師公會查詢。

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或轉介至紀律審裁組研訊

網媒Hong Kong Free Press今早（28日）報道，大律師公會執行委員會（Bar Council）關注兩人的定罪，引述公會指正進行有關調查，但在有結果前不會公佈任何細節。報道指，執委會會決定是否將事件轉介到大律師紀律審裁組進行研訊。

按照大律師公會網站資料，若有大律師違反《行為守則》，大律師公會執委會會將投訴個案轉介大律師紀律審裁組進行研訊。紀律審裁組運作獨立，成員均由終審法院首席法官委任。倘若該名大律師被裁定為專業失當，大律師紀律審裁組有權頒佈紀律處分，包括罰款、暫時吊銷或正式取消執業資格。

《蘋果》正向大律師公會查詢。

《蘋果》亦向香港律師會查詢是否會調查在同一案中被裁定罪成的何俊仁。律師會回覆指所有專業操守調查均屬保密，不會對個別律師作評論。

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8.18集結案大律師公會李柱銘吳靄儀
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