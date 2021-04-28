患有自閉症的14歲智障男童，2016年被發現於葵涌私人院舍「康橋之家」墮樓身亡。死因庭今續研訊，涉案院舍主管承認從沒接受過任何照顧自閉或智障人士的專業訓練，而院舍雖然裝設有閉路電視鏡頭，但一直沒有運作。代表家屬的大狀提出，院舍當時共有92名院友，但連同主管在內只得6名員工，不符社署指引。大狀又指，曾有院友因食麻糬吞嚥困難而死，亦有院友在餵食期間窒息死亡；院舍更因院友赤裸以及有鼠患及蚤患等而遭社署警告。

事發於2016年8月23日，墮斃男童為梁子駿，涉案院舍位於葵涌禾塘嘴街109至115號萬成大廈3樓康橋之家。

院舍裝有閉路電視鏡頭但沒運作 官質疑：咁作用係咩呢？

研訊踏入第二天，研訊主任開始傳召涉案「康橋之家」的員工出庭作供。事發時擔任院舍主管、操鄉音的吳純真透露，她擁有內地高中程度學歷，2014年9月入職康橋之家擔任助理員，一年半後升職為主管，院舍老闆是劉潔心。

被問到院舍面積、員工數目及院友人數，吳一概表示不記得，僅強調「我哋嗰陣時係跟社署要求嘅」。她隱約記得子駿所居住的3樓有約50名院友，整體員工多於5人。

涉案院舍裝置有閉路電視鏡頭，不過吳承認「有呢啲裝置，但冇開過」。死因裁判官黃偉權問，院舍是否有閉路電視屏幕，有需要時可觀看閉路電視片段，吳回應指沒有。黃官追問：「又唔開，又冇屏幕，咁作用係咩呢？咁平時啲人睇唔到有咩發生？」吳支吾以對，僅謂：「我去到都冇開過。」黃官又問，社署有否巡查檢視閉路電視，吳表示沒有。

事後沒有立即通知死者家屬

事發當天下午近5時，在院舍2樓工作的吳收到管理署電話稱有人倒臥後巷，問是否院舍院友。吳隨即吩咐職員羅福云點算院友人數，並到後巷查看，發現是本案死者梁子駿。吳隨即通知羅，並致電老闆劉潔心。研訊主任問她為何沒有立即通知子駿家屬，吳解釋當時消防員吩咐她到警車上等候，而她不知道可否在警車上打電話，故沒有致電。

吳在代表家屬的大狀陳偉彥查問下承認，作為院舍主管，即使要照顧有智障及自閉等殘疾院友，也毋須接受任何專業訓練或考取牌照。大狀引述吳於事發翌日向警方錄取的口供，稱當時院舍兩層共有92名院友，惟當時院舍內只得一名主管、兩名保健員、兩名助理員或護理員，司機則外出接送院友，吳同意。

大狀隨即指出，根據《殘疾人士院舍規例》，中度照顧院舍人手最低要求包括一名主管，每40名院友需有一名助理員或護理員，以及每60名院友需有一名保健員；按此準則，院舍當時的人手不符規定。吳隨即改口稱當時2樓仍有其他員工工作，惟後來又改口指只有上述提及的人手。

家屬代表指院舍司機患精神病亦是院友之一

大狀指案發時接近晚膳時間，有職員分工正準備晚餐，吳同意。大狀續指當日的人手根本不足以照顧院友，吳回應謂「我同意㗎」。大狀遂問為何明知人手不足仍繼續運作，吳解釋院舍起初有四名外勞，惟後來社署取消外勞資格。院舍一直有積極招聘人手，「但有啲人返半日就頂唔順就走，好多人返一日就走」。

大狀又指，其實院舍司機李錦全亦是院友之一，他是一名精神病患者，吳不同意。惟吳同意大狀所指，子駿每逢從屋企返回院舍初期，情緒均會不太穩定，「如果好扭計，我會帶去我辦公室」，但事發當日則沒有。

證據透露，涉案房間沒有上鎖，窗口亦無安裝鐵絲網，但其他窗口則有安裝鐵絲網。大狀問為何有此分別，吳解釋指社署規定不可鎖門，而房間的上一手院友不願安裝鐵絲網，故一直沒有安裝。

院舍曾因鼠患蚤患問題及院友進食期間死亡 收到社署警告信

大狀透露，院舍於2016年7月8日曾因有鼠患及蚤患問題而收到社署警告信，要求院舍提交報告，吳同意。同月25日，社署再向院舍發出警告信，源於同月有院友錯誤進食麻糬而死亡，吳亦同意，但強調「餵食物嘅唔係我哋職員」。翌月，再有院友被餵食期間窒息死亡，同月再收到警告信，吳則謂「唔係我哋餵，係佢自己食」。

大狀續指，同年9月有兩名院友被發現赤裸，院舍因未有充足保障院友私隱而再收警告信；黃官聞言指該次事件發生在本案之後，問題不相關。

大狀又謂，同一封警告信提及早前的鼠患問題仍然未解決。吳表示有請滅蟲公司處理，但「下面食肆比較多，唔可以保證出面老鼠入來」。大狀續指，社署報告顯示，當時主管曾揚言「老鼠唔入職員辦公室就可以了」，吳否認曾說過這番話。

警沒量度現場窗框是否可讓人通過

吳其後同意，作為主管的她以至保健員及助理員等，均沒接受照顧自閉或智障人士的特別訓練。

當日接報到場調查的高級督察區智健供稱，在事發後巷發現一對拖鞋，並在藍色膠桶內發現損壞的銀色窗框。由於看見3樓康橋之家的窗戶打開，他遂上樓調查。區當時曾要求查看院舍的閉路電視，惟職員稱沒有錄影或拍攝功能。

區當日到涉案房間調查，看見窗戶被打開，窗框只餘下一條支架，經對比從藍色膠桶所檢取的損壞窗框後，認為兩者脗合，「相信死者係從呢度跌落去」。區透露，檢查後發現涉案窗框部份螺絲比較鬆，部份則沒有螺絲固定。黃官問有否量度過涉案只餘下一條支架支撐的窗框，能否容許有人通過；區表示沒有量度，但他檢查過死者的遺體，認為死者足以通過。聆訊下午繼續。

【案件編號：CCDI474/16】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）