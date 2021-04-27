【燒國旗案】

【本報訊】網民前年9月1日發起「機場交通壓力測試」，其中一名22歲青年被控串謀侮辱國旗及縱火等四罪。他曾於錄影會面招認於東涌游泳池噴漆閉路電視鏡頭，及從旗杆拆下國旗。辯方昨反對相關錄影呈堂，指警員於正式錄影前曾威逼被告綵排，其間又要求被告按警方版本說話，被告曾說漏便遭掌摑。負責拘捕及錄口供警員庭上否認指控。

辯方指被告黃卓禮（22歲）被捕後及警方進行搜屋期間，警員曾打他的腹部，又逼他以面容解鎖電話及以警棍武力威嚇他。有警員曾向被告展示一叠相片，表示相中人是被告，並恐嚇指「前幾日觀塘單嘢夠告你暴動」。被告表示房間內沒閉路電視，警員即威嚇「搵到一個cam就打一拳」。

綵排三次 按警案情招認

辯方指，在上水警署進行錄影會面時，警員叫被告「綵排三次」才進行正式錄影，亦要按警方版本說話；其間被告曾因只認拆旗、無提及縱火，遭警員掌摑。庭 上播放相關片段，被告的語氣肯定及偏快，惟聲線有時略帶震顫。被告一氣呵成描述犯案過程，亦曾自言「自己一個上去型啲囉」、「因為覺得自己上去會英雄主義囉」。

控罪指，被告於前年9月1日在東涌游泳池內無合法辯解而損壞屬於康文署的閉路電視鏡頭，又與身份不詳的人士公開及故意侮辱國旗，並於泳池對面用火損壞以橫額及雜物築成的路障，及於東涌美東路與達東街交界用火損壞一些水馬。案件今續。

案件編號：DCCC181/20