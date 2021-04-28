去年2月29日「8.31太子站事件」半周年，當晚旺角一帶爆發警民衝突至翌日凌晨，其間36歲香港專業教育學院（IVE）學生被指衝向警方防線，指罵警員「X你老母死黑警」，被控非法集結罪。案件早前審結，裁判官劉淑嫻今在西九龍裁判法院裁決，自言全數接納警員的證供，但指被告當時隻身一人，並不構成「集結」，而且被告亦沒有傷人或毀物的行為，不足以構成破壞社會安寧，故裁定被告脫罪。

被告陳子全（36歲）報稱學生，被控於去年3月1日在旺角彌敦道與亞皆老街交界與其他不知名的人參與非法集結。

裁判官劉淑嫻裁定兩名警員證供清晰，盤問下並無動搖，均是誠實可靠的證人，裁定案發經過就如他們所述。但劉官明言，即使接納警方供詞，如控方案情有疑點，亦須判被告無罪。

被告當時獨自一人用粗口罵警方

裁判官指出，兩名警員指案發時沒有留意被告是否在為數30人的集結人群當中，亦沒有證據證明被告在人群中。而警員發射三發胡椒球彈至人群散開後，警員才首次發現被告。被告當時獨自一人用粗口罵警方，有人欲帶被告離開，但被告不依。

劉官重申，根據案例，非法集結罪需要有三人或以上集結在一起，並持有共同目的以及作出訂明行為，才可定罪。劉官認為，集結的30人用粗口叫罵的時間，與被告出現後叫罵的時間並不相同，認為不能構成「集結」。

針對共同目的方面，集結的30人與其後出現的被告雖然均有講粗口，但不能因為兩者都有講粗口，便指他們「一起」作出擾亂行為，認為控方未能證明「集體」性質的罪行元素。

而即使被告當時「行下停下、叫罵警員」，但被告獨自一人舉起手，沒有證據指他傷害別人或損毀財物，認為他的行為不足以構成破壞社會安寧，裁定控方未能在毫無合理疑點下舉證，被告罪名不成立。

早前審訊時，案發時擔任機動部隊小隊指揮官的督察邢展豪憶述，當日凌晨約1時，他與隊員在彌敦道與亞皆老街設立防線，前方約有30人聚集叫囂，有人大叫「黑警死全家」、「過嚟打我呀死黑警」。他以揚聲器發出兩次警告，但聚眾仍沒離去，遂指示隊員發射胡椒球槍驅散。

人群隨即散去，此時一名男子在馬路上不願離開。邢繼續叫隊員發射胡椒球槍，惟男子仍急步衝向防線，邊走邊罵「X你老母死黑警」、「打我呀」，他於是叫隊員上前制服及拘捕該男子。盤問下，邢展豪同意沒看見有人堵路，而群眾只是在叫囂，沒有衝擊行為。他又承認，該男子是孤身一人衝向防線，身上沒有可疑物品，亦沒有其他暴力行為。

【案件編號：WKCC2540/20】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）