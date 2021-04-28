行會成員湯家驊日前受訪時發表力挺特首林鄭月娥連任嘅言論，佢話「the devil you know better than the devil you don’t（你熟悉的魔鬼比你不熟悉的更好）」呢一番頗為擦鞋嘅說話，恐怕只係反映出湯家驊未夠爐火純青，因為另一為行會成員經民聯林健鋒話，佢唔會用「devil」形容林鄭，而係用「pure angel」先啱。

林健鋒今日為即將生日嘅黨友張華峰預祝時話，經民聯絕對唔會用「devil」形容林鄭，因為所有人都應該係「angel（天使）」咁點形容好人？林健鋒就建議用「pure angel」 去形容。被問到佢支唔支持林鄭連任嘅時候，佢就未有表態。點都好，能想得出用「angel」嚟形容林鄭，果真技驚四座。

至於即將69歲生日嘅張華峰，就獲助理送贈一個寫上「否決印花稅」嘅生日蛋糕。不過個蛋糕可能遲咗喇，因為張華峰切蛋糕嘅時候，提出加印花稅嘅預算案經通過咗。不過過張華峰仍然洋洋得意咁話自己係「第一次『反對』政府嘅議案」其他黨友包括林健鋒惟有急忙糾正：係「棄權」、唔係「否決」。

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