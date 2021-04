行會成員湯家驊日前受訪時發表力挺特首林鄭月娥連任嘅言論,佢話「the devil you know better than the devil you don’t(你熟悉的魔鬼比你不熟悉的更好)」呢一番頗為擦鞋嘅說話,恐怕只係反映出湯家驊未夠爐火純青,因為另一為行會成員經民聯林健鋒話,佢唔會用「devil」形容林鄭,而係用「pure angel」先啱。

林健鋒今日為即將生日嘅黨友張華峰預祝時話,經民聯絕對唔會用「devil」形容林鄭,因為所有人都應該係「angel(天使)」咁點形容好人?林健鋒就建議用「pure angel」 去形容。被問到佢支唔支持林鄭連任嘅時候,佢就未有表態。點都好,能想得出用「angel」嚟形容林鄭,果真技驚四座。

至於即將69歲生日嘅張華峰,就獲助理送贈一個寫上「否決印花稅」嘅生日蛋糕。不過個蛋糕可能遲咗喇,因為張華峰切蛋糕嘅時候,提出加印花稅嘅預算案經通過咗。不過過張華峰仍然洋洋得意咁話自己係「第一次『反對』政府嘅議案」其他黨友包括林健鋒惟有急忙糾正:係「棄權」、唔係「否決」。

