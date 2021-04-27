【本報訊】有詐騙集團透過社交平台，訛稱代辦「大嶼山封閉道路通行許可證」（下稱禁區紙），騙取款項後不知所終，更有受害人提供資料後遭勒索。警方前日和昨日共拘捕五名男女，涉及至少17宗同類騙案，款項達12.8萬元，其後再揭發該犯罪集團涉及其他類型騙案，並透過不同傀儡戶口，洗黑錢高達550萬元。

現時大嶼山南部一帶道路被劃分為封閉道路，車輛需有運輸署發出的禁區紙才可行經。警方指，去年9月至今年2月期間，有騙徒在社交平台訛稱可一條龍服務代辦禁區紙，索價約4,000至1.1萬元，當受害人滙款後，騙徒便不知所終。警方指亦有受害人提供個人資料並轉賬後，遭騙徒威嚇要求繼續滙款，否則人身安全會受威脅。

另涉其他騙案 洗黑錢550萬

受害人來自不同背景，包括商人、會計師、建築工人及司機等，最大宗騙案受害人為一名54歲男建築工人，被騙走1.1萬元。

警方鎖定一個活躍於本地的犯罪集團，前日和昨日共拘捕三男兩女，全是本地人，介乎28至39歲，部份人有黑幫背景，當中三人為集團骨幹，他們涉嫌以欺騙手段取得財產、勒索及洗黑錢等罪，牽涉至少17宗騙案，涉款約12.8萬元。行動中警方撿獲七部智能電話和流動裝置、五張銀行提款卡等。

警方指，集團會吸納一些銀行戶口作傀儡戶口，以吸納及轉走受害人款項。警方從中再發現該犯罪集團還牽涉其他類型騙案，過去半年已透過這些戶口，清洗了550萬元黑錢。警方相信已瓦解該集團，目前調查仍在繼續，不排除更多人被捕。