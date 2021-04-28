南豐集團創辦人陳廷驊2012年離世，生前定下的資產分配掀起官司。前妻楊福娥2010年狀告次女陳慧慧隱瞞資產升值，2016年獲判勝訴，有權獲得80億元賠償。陳慧慧上訴，案件今聆訊。陳慧慧一方庭上重申，部份物業資產是父親餽贈給她，毋須分產，而楊決定將所獲的大部份現金分給子孫及做慈善，因此爭議賠償金額。上訴庭押後宣判。

案件涉及2004年的分產安排，楊福娥、大女陳慧芳和次女陳慧慧可各得30億元資產，分配方法是先給予兩女兒各45億元物業資產，每人把所得資產的三分一，分給楊福娥。官司爭議陳慧慧到底只須付15億元，抑或是資產總值的三分一。高院裁定是後者，包含資產升值。

陳慧慧一方庭上表示，根據陳和楊於2004年的協議，陳交出15億元現金，楊則決定自己保留不多於3億元，其餘金額贈予陳慧慧、外孫和家族慈善基金，因此楊打算取得的並非15億元或所謂三分一 。陳一方亦稱，她獲得的一些物業屬於父親的獨立餽贈，毋須分產。

高院2016年判楊勝訴後，容許楊選擇獲取陳賠償逾80億元，或要求陳交代利用所得資產賺取的利潤後再作索償。庭上今透露，由於訴訟程序緣故，楊尚未選擇方案，惟她已於去年辭世，其遺產代表人向上訴庭申請增加多一個方案，即由陳按分產安排交出物業資產。

【案件編號：CACV241/16】

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