懲教署今（28日）以書面形式發表2020年工作回顧，稱案件審理進度受疫情影響，去年懲教院所收納人次較2019年減少16%，跌至11,967人次，惟因「反修例運動」案件陸續上庭，每日平均還押在囚人口升至1,962人，創近10年新高。而去年涉「反修例運動」而進入懲教院所共422人次，當中181次屬服刑人士，而其餘的241次屬還押候審人士。

懲教署在2020年工作回顧中披露，去年全年收納至懲教院所（包括還押及定罪）共11,967人次，較2019年的14,224人次減少16%；院所每日平均在囚人口為6,902人，亦較2019年7,737人下跌11%。去年收容率則為62%。署方指，因去年上半年疫情嚴峻，案件審理工作受到影響，間接令收納人次減少。

去年單日還押人數最高達2,195人

不過，懲教署每日平均還押在囚人口則創下近10年的新高，由2011年的1,436人上升至2020年的1,962人，增加37%；去年單日還押人數最高達2,195人。懲教署解釋，還押人數增加源於「反修例運動」被拘捕的個案陸續進入司法程序，並預期相關數字在今年會持續高企及有進一步上升趨勢。

去年因涉「反修例運動」而進入懲教院所共422人次，當中181次屬服刑人士，而其餘的241次屬還押候審人士。有關人士涉及的案件包括非法集結、管有攻擊性武器、縱火及參與暴動等。署方又指，去年懲教院所內有134人被視為高保安風險人士，即「甲類在囚人士」，較2019年的43人多12人；當中涉「反修例運動」罪行而須服刑有2人，12人則被還押候審。

荔枝角收押所及大欖女懲教所常「逼爆」

懲教署又指，在2011年至2020年間，21歲或以上的男性和女性還押在囚人口分別增加49%和20%，導致荔枝角收押所和大欖女懲教所的在囚人口經常超逾其收容額。署方稱，已分批將部份還押在囚人士分別轉移至赤柱監獄及羅湖懲教所收押，會密切留意在囚人口的變化，靈活調配資源。

懲教署針對涉及「反修例運動」案件的人士被判入獄，正構建「青少年研習所」（Youth Lab），並以壁屋懲教所為試點，對青少年囚人士進行心理修復與重建，調整思維模式，加強守法觀念，並會按成效逐步推廣至其他懲教院所。署方又推行「一切從歷史出發」教育活動，透過講座、工作坊等，協助青少年在囚人士認識歷史，提升對國民身份的認同。

至於人手方面，懲教署於2019至2020年度，共聘請54名懲教主任及309名二級懲教助理，本年度則預計招聘約50名懲教主任，並按空缺全年招聘二級懲教助理。

「智慧監獄」料本年中重新運作

而就男性成年還押人口持續上升，署方稱計劃在荔枝角收押所原址局部重建，增加410個收容名額及改善現有懲教設施。柴灣盛泰道的新懲教署總部大樓亦獲立法會撥款，工程於今年第一季展開，預計2024年第四季完成。而第一代「智慧監獄」大潭峽懲教所，亦預計於2021年年中重新投入運作。

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