政府昨公佈明日起推出疫苗氣泡，將食肆分為4類別，想放寬防疫措施的食肆則必須要員工及顧客接種疫苗。食環署署長楊碧筠今早在電台節目中指，餐廳內可同時並行B、C及D類模式，但食肆要向署方申報平面圖，方便執法人員巡查時區分區域。問到巡查的執法人員需否同樣要接種疫苗，楊未有正面回應，僅稱會根據公務員事務局指引行事。

楊碧筠說，根據過往經驗，若一次過放寬太多社交距離措施，疫情會反彈，希望有秩序及安全逐步恢復正常生活，「香港唔可以永遠咁繼續落去」，而香港有充足疫苗供應，疫苗經評估屬安全有效，加上現時疫情稍緩和，希望可以透過疫苗建立安全屏障，讓食肆以及高風險處所逐步放寬營業或復業。

被問無接種指引醫生難判斷適合打針者

她指如員工提交醫生證明指不宜打針，可改為7日一檢取代，強調今次是以疫苗為基礎。問到今次方案中，員工打針屬必須條件而非只是基礎，楊稱如食肆一旦有確診即對他們有好大影響，需要停業或收緊防疫措施，當局已與業界商討多次，大部份業界包括酒吧及浴室等都贊成建議。但主持提到有業界對方案感到愕然，引述政府早前曾稱不宜打針的員工可以填紙申報，不用提交醫生證明，楊碧筠回應說，去徵詢醫生建議並非難事，故認為要求提供醫生證明要求合理，但對於無向醫生提供適合接種疫苗人士標準，難以評定員工是否合適打針，她僅稱留待醫生專業判斷。

食肆可三類模式並行

她指餐廳內可同時並行B、C及D類模式，但食肆要向署方申報平面圖，方便執法人員巡查時區分區域。

被問到前往食肆執法的食環署員工，是否全部都要接種疫苗，楊碧筠沒有正面回應，僅稱不是每個人都適合接種，亦未執行到這個地步，但前線人員會做檢測，亦會鼓勵他們打疫苗，主持追問為何執法人員無硬性要求打針，楊只說前線有義務做好裝備，會跟從公務員事務局指引，對於會否引起顧客質疑不公起衝突、要求跟進等，楊亦未有回應。

新措施有效期是明日至下月12日，楊稱當局會按市民反應及實際情況，決定是否需要調整，又指是藉今次機會規範「填紙仔」經常出現不準確資料或字體太潦草的問題，但指填寫的名字毋須全名，只要可辨識身份就可以。

林瑞華批厚此薄彼 4部門拒答會否只派已打針人員執法

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華認為，雖然負責巡查、執法的人員，在食肆等地方一般不會逗留太久，亦相信會戴好口罩；但他們毋須身先士卒打針，卻要「抽秤」廣大市民有否聽從政府指示接種疫苗，觀感非常差劣，甚至予人厚此薄彼的感覺。

他強調，市民是否願意打針，關鍵是「支針安唔安全、畀唔畀到市民安心」，而非一味靠諸多強制措施「夾硬谷大接種率」；更不應該要食肆東主不斷代替政府承擔查核、記錄的責任，「等於食肆做幾多生意，就同有幾肯聽政府話、做幾多政府防疫措施嚟捆綁埋一齊」。

事實上，不單只食環署，《蘋果》昨日向警務處、消防處、入境處及海關共4個紀律部隊，查詢會否配合「疫苗氣泡」安排，只調派有打針的人員前往各表列處所巡查及執法，4個部門均「唔敢答」，沒正面回應。《蘋果》同時查詢4個部門的疫苗接種率，各部門均表示，接種疫苗與否是職員的個人選擇及安排，所以沒有備存接種疫苗的統計。

蔡堅：政府無知會過醫生業界 促提供範本指引

另外，政府要求醫生向不宜打針的員工發出證明，但醫學會會長蔡堅接受商台訪問時，直言明日措施推出，但政府至今無知會過業界，未來1、2日會向局方發信，要求交代清楚安排及有否範本或證明卡供私家醫生填寫。

他坦言，現時政府「唔係好諮詢業界」，但希望指引能清楚點，列明不應接種疫苗的情況及準則，及定出醫生證明的時限，「依家比較混亂」，而現時做法亦是令醫生要「孭一部份責任喺自己身上」。

蔡堅表示，如果高血壓、糖尿病控制不穩定，醫生可提供接種風險較大的證明，但心理狀況或神經昏厥並非接種風險大的理由，在接種疫苗後平臥等令血液流回腦部，已可解決神經昏厥問題。

何栢良：醫學上不容易簡單證明市民是否可打針

港大感染及傳染病中心總監何栢良在同一節目表示，醫學上要簡單證明市民是否可以接種疫苗並不容易，如科興列明5類不可接種情況，但不包括血壓未能受控；BioNTech復必泰疫苗更只有一類情況不可接種，三高、肥胖及糖尿病等均非不宜打針；如果市民認為自己不宜接種，但在未有科學證據及並非政府列明的不適合接種狀況，醫生亦難以發出證明，容易出現醫療爭拗及投訴。

梁子超：令醫療界混亂混淆

呼吸系統科專科醫生梁子超亦指，醫生證明的安排會令醫療界混亂和混淆，因若根據說明書，只有對成份敏感的情況，或絕少控制不穩的長期病患者，才屬不適合接種。

他說醫生唯一可以考慮病人不宜打針的其他情況，是病人對疫苗有很大遲疑或誤解，認為有很大副作用，令他有很大壓力，打針時容易不適，更可能造成打針後中風、心臟病等風險，坦言此情況在長者身上很常見。

打針掛勾放寬食肆措施無科學根據

他並稱，「疫苗氣泡」措施值得商榷，因員工只佔食肆出現的人群中少數，傳播源主要來自顧客，以員工打針與否決定放寬是無特別的科學根據，加上接種疫苗後14日的效果也不是很高，以此作為防控指標亦沒有實際根據。

梁子超又舉例，內地早前放寬社交距離或處所營業措施都沒有與疫苗掛勾，認為在考慮放寬措施時應以疫情「清零」為主要考慮因素。

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