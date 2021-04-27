以往政府外判清潔工及保安員人工低，經常為人詬病，不過低處未算低，現時賺取最低工資的大部份是私人外判清潔工及保安員，這類工人比起政府聘請外判工人薪金更低。2019年，政府修訂服務外判招標的指引，建議房屋署、食環署、康文署等部門為非技術工人招標時，標書價格和技術的評分比例由七三比，改為五五比，工人工資屬於技術範疇，100分滿分中佔25分，即工資越高，評分越高。

清潔工人職工會組織幹事梁芷茵認為，雖然近兩年政府外判工人薪金的確有所提升，成效仍有待觀察，但可以肯定的是，政府外判承辦商受政府監察，若被發現違規會被扣分，工人權益會較有監管；加上承辦商需每兩年公開投標並更新合約，會預計最低工資加幅而調整工友薪金。

相反，以私人外判清潔工麗姐為例，她工作的出售公屋業主立案法團已六、七年未有轉換外判清潔公司，沒有足夠誘因改善員工薪酬，「細法團人工壓得低啲，可能最低工資加佢先會加。私人法團好多年都用同一間外判公司，價低者得，一直唔轉公司。工友覺得做慣就繼續做，因為合約唔係定期轉，唔使重新招標，人工就會停止唔變」。

屢轉合約難保飯碗

至於如何進一步改善工人待遇，區議員胡穗珊認為，更徹底的方法是政府服務取消外判。胡穗珊就讀理工大學時期已為校內保安爭取勞工權益，促使校方成立自己的管理公司聘請保安員，取締外判制度，令保安員薪酬大幅提升。

她認為要反思，甚麼情況下才需要外判，「一啲非經常、非核心，喺部門內冇技術、人力編製上支援，可能做幾個月就冇（的工種）。但𠵱家清潔街道係食環署核心業務喎！保安清潔係房署核心業務喎！運動場清潔對運動場核心服務」。她認為外判容易產生中間剝削，且每兩、三年轉一次合約，工友職業不穩定，亦難維持服務穩定性和質素。