【本報訊】本報早前連環揭發香港童軍總會舉行大型聚會，又舉行逾百人的高層榮休宴，涉嫌違反防疫法例。香港童軍總會香港總監劉彥樑在有高層請辭明志後，在首場聚會舉行後近一個月才首次具體回應事件，承認3月27日的「第一屆行政人員高級訓練班」畢業晚餐可以延後或取消，「明白當日的安排確有不足之處，未有完善的考量」；4月10日的「余煥懷榮休晚宴」因在香港童軍中心內的處所發生，並有童軍成員出席，故非常關注，會盡力配合政府調查。

稱對高層請辭感痛心

劉彥樑又不點名回應助理總部總監（教育）黃偉俊日前就事件請辭明志，稱對此感到十分遺憾及痛心，並指已與決定辭任的領袖會面，並將與各級領袖會面，日後亦會加強與領袖的溝通，盡力提供適切而有效的支援。

劉彥樑在文中感謝前線領袖在疫症期間設計網上活動維繫成員，並指計劃5月有序地恢復所有童軍活動。他作為管理層會虛心聆聽意見，作出周詳部署，謹慎行事，按部就班，以廣大童軍成員的需要及發展為大前提，亦為日後回復正常活動作好準備，又指童軍運動的成功需要前線領袖的支持。

童軍香港總監為香港童軍運動的總執行人，負責總會會務管理，並監督專業領袖及受薪職員，及總會執行委員會等決議的執行。