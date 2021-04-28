口講無憑，身體最誠實。近年港府大力推動電動車，惟審計署發表最新一份報告揭示，政府部門使用電動車的比率偏低，只佔整體政府車輛不足4%；電動車數目更由2016年249輛減至去年底僅169輛，比率跌至2.5%是近年最低。物流署指，有部門曾發生兩次電動電單車火警，故以非電動車輛取代約40部電動電單車。資料顯示，該部門為警務處。

政府電動車數目銳減，審計報告引述物流署解釋，指因有部門於2016及2018年發生2輛電動電單車火警，令該部門對電動電單車的電池安全產生疑慮，結果以非電動車輛取代大約40輛電動電單車。翻查報道，2016年7月，牛頭角警署一輛電車單疑充電過熱引起火警；2018年9月，一名交通警員駕駛電動電單車途經薄扶林道時，車身突然起火。

逾5千宗車輛使用異常個案 多來自警務處

除了電動車使用偏低，審計署亦抽查2019年政府部門每月車輛使用報表，發現多宗異常情況，多達5,381宗個案顯示車輛曾經使用但燃料或電子用量為零，256宗個案則曾經使用但行車里數為零。另有9宗個案，車輛平均每日行走1,000公里，相當於每天來回元朗至柴灣逾10次。至於屢被納入異常情況報告的車輛主要來自警務處，其餘包括機電署、食環署及水務處等。

此外，審計署抽查亦發現，物流署採購部份車輛需時甚久，如2016至 2019年期間進行並已交付的51輛車中，有22輛（43%）的採購程序歷時超過3年才能完成。物流署解釋，近來採購需時增加，主因供應商提出較長的車輛交付期。根據最近中標的標書，電單車和汽車的交付期為9個月，大型車輛如客貨車及巴士等交付期則介乎15至17個月。

促物流署縮短採購車輛時間

審計署建議，物流署應繼續研究市場上有否供應符合部門運作需要的合適電動車，且適時發出車輛使用異常情況報告的摘要，以便部門跟進，並探討措施以縮短採購車輛的時間。物流署回應指同意有關建議。

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