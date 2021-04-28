源自內地的珠寶公司「周六福」昨日入稟高等法院，控告另一間以「周六福」為名的珠寶公司冒充商標，要求法庭下令被告改名，禁制繼續侵權。入稟狀提到，原告公司曾聘請藝人蔡少芬為代言人，前年年底合約結束不久，被告公司同樣聘請蔡少芬代言。

兩名原告為內地的周六福珠寶股份有限公司，以及在香港註冊的香港周六福珠寶國際集團有限公司。入稟狀指兩間公司在2004年成立，在中港兩地登記商標，多年來榮獲「中國著名品牌」、「中國500最具價值品牌」等獎項殊榮，亦獲內地法院認定為馳名商標。2016年至2017年原告曾在旺角開店，現已結業。

被告名為香港周六福珠寶金行國際集團有限公司，2008年在香港註冊。原告指「周六福」是其獨特名稱，被告採用「周六福」的中英文名字，意圖冒充原告。此外，原告自2015年12月起聘請蔡少芬為代言人，2019年11月合約完結後不久，被告隨即聘用蔡少芬在內地擔任代言人。

入稟狀亦指，被告的董事曾在內地以「周六福」之名開辦珠寶店，原告興訟，2013年和解。惟去年11月至12月，被告在內地22個省市以「周六福」名義批出大量特許經營權，因此原告最近再在內地提出訴訟。

廣州南沙法院近日判決了一宗「真假周六福」案件。根據法院公佈，涉案番禺冒牌商店正正開設在一間正牌加盟店的對面馬路，今年1月周六福珠寶股份有限公司起訴冒牌店，南沙法院裁定勝訴，責令冒牌店停止使用「香港周六福珠寶金行國際集團有限公司」標記。

【案件編號：HCIP18/21】

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